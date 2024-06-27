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Кирьяков: предположения о том, что матч Словакия - Румыния был договорным, существуют
Бывший футболист
сборной России
Сергей Кирьяков не исключил, что матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 между Румынией и Словакией был договорным.
Фото: AFP 2024 / JAVIER SORIANO
"Предположения о том, что матч Словакия - Румыния был договорным, существуют. Они были, есть и будут. История футбола знает, что были такие матчи, в том числе и на больших турнирах. Но говорить можно сколько угодно, а фактов и доказательств нет", - сказал Кирьяков.
В группе Е все четыре сборные набрали по четыре очка. Ничейный результат Словакии и Румынии (1:1) позволил обеим командам пройти дальше, тогда как сборная Украины вылетела из турнира по дополнительным показателям. Первое место заняли румыны, на втором оказалась сборная Бельгии, на третьем - национальная команда Словакии.
В 1/8 финала плей-офф сборная Румынии сыграет с Нидерландами, а Словакия с Англией, бельгийцы встретятся с французами.
Источник:
"Чемпионат"
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Сергей Кирьяков
Чемпионат Европы
Евро-2024
Сборная Румынии
Сборная Словакии
Сегодня, 14:47
Опубликовал:
Артем Сазонов
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