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Кирьяков: предположения о том, что матч Словакия - Румыния был договорным, существуют

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Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков не исключил, что матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 между Румынией и Словакией был договорным.
Фото: AFP 2024 / JAVIER SORIANO
"Предположения о том, что матч Словакия - Румыния был договорным, существуют. Они были, есть и будут. История футбола знает, что были такие матчи, в том числе и на больших турнирах. Но говорить можно сколько угодно, а фактов и доказательств нет", - сказал Кирьяков.

В группе Е все четыре сборные набрали по четыре очка. Ничейный результат Словакии и Румынии (1:1) позволил обеим командам пройти дальше, тогда как сборная Украины вылетела из турнира по дополнительным показателям. Первое место заняли румыны, на втором оказалась сборная Бельгии, на третьем - национальная команда Словакии.

В 1/8 финала плей-офф сборная Румынии сыграет с Нидерландами, а Словакия с Англией, бельгийцы встретятся с французами.

Источник: "Чемпионат"

Сергей Кирьяков Чемпионат Европы Евро-2024 Сборная Румынии Сборная Словакии
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