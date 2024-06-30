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Ерохин: ничего сверхъестественного, если Грузия выиграет чемпионат Европы

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Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин не удивится, если сборная Грузии станет чемпионом Европы.
Фото: Getty Images
- Могу ли представить себе мир, в котором сборная Грузии — чемпион Европы? В этом ничего сверхъестественного не будет, потому что сейчас многие команды научились хорошо играть в футбол и где-то по результату.

Напомним, сборная Грузии благодаря победе над Португалией (2:0) набрала 4 очка и заняла третью строчку в группе F, выйдя в плей-офф чемпионата Европы. Сегодня, 30 июня, в рамках 1/8 финала Евро-2024 грузинская команда сыграет против трехкратных обладателей титула чемпиона Европы - Испании. Матч пройдет в Кельне и начнется в 22:00 по московскому времени.

Источник: "Советский спорт"

Александр Ерохин Сборная Грузии Сборная Испании Чемпионат Европы
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