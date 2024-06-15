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Ямаль - самый молодой игрок в истории Евро

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Игрок сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.
Фото: GettyImages
Ламин Ямаль, игрок сборной Испании и "Барселоны", стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы, выйдя в основном составе в матче против Хорватии в возрасте 16 лет и 338 дней.

Напомним, что ранее рекорд принадлежал польскому игроку и полузащитнику "Брайтона" Кацперу Козловскому, который дебютировал на Евро в возрасте 17 лет 246 дней, выйдя 19 июня 2021 года на замену в матче против сборной Испании.

Чемпионат Европы Ламин Ямаль Сборная Испании
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