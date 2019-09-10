«Что касается совмещения постов, оставьте этот вопрос и вообще его не поднимайте. Зачем мне новый контракт, если у меня действующий контракт и нужно давать результаты?» — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».
Ранее против совмещения Черчесовым двух постов выступил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
Станислав Черчесов: оставьте вопрос о моём совмещении и вообще его не поднимайте
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи о возможном совмещении постов в национальной команде и клубе.
Фото: globallookpress.com
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