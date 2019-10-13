Алдервейрелд вслед за Азаром заявили о желании Бельгии набрать 30 очков из 30 в группе с Россией

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд прокомментировал победу над Казахстаном (2:0) в выездном матче отборочного цикла Евро-2020."Думаю, что в каждом матче мы должны демонстрировать хороший уровень, высокий темп и, в конце концов, делать то, что должны. Наша цель — набрать 30 очков из 30 возможных. Если мы сможем этого добиться, то последняя домашняя игра против Кипра будет прекрасным матчем", — сказал Алдервейрелд.Ранее о желании сборной Бельгии набрать 30 очков из 30 возможных заявил полузащитник Эден Азар. Бельгийцы одержали 8 побед в 8 матчах группы I, обеспечили себе место в финальной стадии чемпионата Европы и опережают сборную России на 6 очков. Казахстан занимает 4-ю позицию (7 очков).В следующем туре Бельгия сыграет с Россией на выезде. Игра состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге.