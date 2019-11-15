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Черчесов опроверг слухи о возвращении Акинфеева в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о слухах по поводу возможного возвращения в национальную команду вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
Фото: "Спорт-Экспресс"
Напомним, что Акинфеев завершил карьеру в сборной России в октябре 2018 года. СМИ в последнее время писали о том, что Черчесов уговаривает 33-летнего голкипера вернуться.

"Вы спрашиваете про форму, теперь про Акинфеева, с кем я на эту тему никогда не разговаривал. Я никогда не готовлюсь к пресс-конференции, но в этот раз не поленился, посмотрел. Мы последний раз виделись с Игорем 22 августа, когда было открытие его турнира. А второй контакт у нас был 13 октября, он нас поздравил с победой. Вот и все наше общение за последние полгода.

Акинфеев — российский гражданин, который после чемпионата мира завершил карьеру. После мы встретились один или два раза, где мы обговорили, насколько серьезное решение. Он сказал, что возвращение невозможно, причину он озвучит сам. На данный момент у него ничего не изменилось. На сегодняшний день я даже не думаю разговаривать с ним на эту тему.

Как вообще выглядит ваш источник, который все время что-то говорит? Не надо вводить всех в заблуждение", — передает слова Черчесова Sport24.


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Теги: Черчесов Сборная России Чемпионат Европы Акинфеев
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