Футболист "Зенита" Юрий Жирков оценил итоги жеребьевки финального раунда Евро-2020.
Команда Станислава Черчесова в группе B сыграет против Бельгии (13 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (17 июня, Санкт-Петербург) и Дании (22 июня, Копенгаген). Соперником сборной России на Евро-2020 могла стать команда Уэльса, которая обыграла россиян со счетом 3:0 на Евро-2016.
"У Уэльса состав значительнее лучше, чем у Финляндии, есть звезды футбола. Поэтому с Финляндией можно играть и выигрывать. Надеемся, что в третьей игре с Бельгией все-таки будет положительный результат. Но они очень сложный соперник, с топовыми игроками.
Нам еще Хиддинк говорил, что на турнире надо выходить в полуфинал, финал. Когда ставишь такие цели, в головах игроков что-то переворачивается, они идут к этой цели. На Евро тоже будем стараться", - цитирует Жиркова Sport24.
Жирков: еще Хиддинк говорил, что надо выходить в полуфинал, финал
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