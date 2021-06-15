Аршавин отметил, что в матче с финнами можно было бы выпустить в основном составе нападающих Александра Соболева и Антона Заболотного. Вместе с тем, по словам Аршавина, наставник сборной России Станислав Черчесов вряд ли на такое решится, поскольку не готов убрать из стартового состава Артема Дзюбу.
"С финнами можно и в два столба в нападении сыграть. Можно было бы попробовать Соболева и другого нападающего, однако морально Станислав Саламович не готов убрать Дзюбу", - сказал Аршавин.
Отметим, что сборная России встретится с финнами 16 июня в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 16.00 мск.
Источник: Матч ТВ
Аршавин: Дзюба реально тащит на себе "Зенит"
Аршавин: морально Черчесов не готов убрать Дзюбу из основного состава сборной
Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин высказался об атаке национальной команды в преддверии матча с Финляндией на чемпионате Европы.
Фото: РИА Новости
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