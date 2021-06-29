Матчи Скрыть

Сделать ставку

Товарищеские матчи. Клубы

Химки
17:00
ФакелНе начат
Динамо ЧБ
19:00
ДинамоНе начат
П1 5.2X 4.2П2 1.57

Радимов усомнился в справедливости красной карточки шведов в матче 1/8 финала Евро с Украиной

Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал удаление защитника сборной Швеции Маркуса Даниэльссона в матче 1/8 финала Евро-2020 с Украиной.
Фото: РИА Новости
Напомним, что накануне сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, украинцы забили победный гол в овертайме. В первом из двух дополнительных таймов Даниэльссон получил красную карточку за фол на форварде Артеме Беседине.

Радимов в своем комментарии усомнился в том, что игроку сборной Швеции следовало показывать красную карточку. По его словам, Беседин сам спровоцировал контакт с Даниэльссоном.

"Мне кажется, это не красная карточка. Игрок сборной Украины сам влетел коленом. Конечно, на повторе это смотрится страшно. Наверное, травма серьезная. Но если мы с точки игрового момента, то украинец сам налетел. Там дальше кто-то из украинских игроков влетел Бергу в голову коленом. В принципе ситуация идентичная. Тогда и там должна быть красная", - сказал Радимов.

Источник: Матч ТВ

Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале чемпионата Европы-2020

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Радимов Сборная Швеции Сборная Украины Евро-2020
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(10)

Последние новости

Роналду и "Ювентус" не ведут переговоры по продлению контракта
Газизов рассказал о трансферных планах "Уфы" 1
Евро-2020 продолжает рвать шаблоны. «Гол + пас» Зинченко выбил сборную Швецию, которая сама вытащила Украину в плей-офф
Ещенко: в каком состоянии сейчас Зобнин? Молчит, не отвечает
Форвард сборной Украины Довбик прокомментировал победный гол в ворота Швеции
Украинский журналист Гордон: радовался вылету сборной России с Евро. Любая ее победа - победа лично Путина 9
Зинченко: своим празднованием гола в матче со Швецией я показал критикам, что нужно держать рты на замке
Источник: брат Александра Кокорина задержан в Москве после драки с сотрудниками ресторана 13
Уткин: после выхода украинцев в четвертьфинал Евро акции Черчесова обесценились в 10 миллионов раз 1
Радимов усомнился в справедливости красной карточки шведов в матче 1/8 финала Евро с Украиной 12
Мирзов: Витория хочет, чтобы "Спартак" играл в атакующий, комбинационный футбол 3
Болельщику с флагом России разорвали футболку на трибуне с украинскими фанатами на матче Евро (фото) 18
Сборная Украины забила самый поздний победный гол в истории чемпионатов Европы (видео) 2
Шевченко: команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины 3
Зеленский - о победе Украины: мы гордимся вами всей страной 6
Зинченко - лучший игрок матча 1/8 финала Евро Швеция - Украина
"На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее". Зарема - о выходе украинцев в 1/4 финала Евро 23
Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы 1
Стали известны все пары 1/4 финала Евро-2020 2
Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале чемпионата Европы-2020 3
Сборная Украины вырвала победу у Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020 46
Источник: Кроос в ближайшее время объявит о завершении карьеры в сборной Германии
Швеция - Украина: арбитр матча удалил шведского защитника после просмотра VAR
В матче Швеция - Украина будет дополнительное время
Зинченко - самый молодой игрок, забивавший за Украину на Евро 1
Ещенко: Витория все правильно говорит, обращает внимание на нужные вещи 1
Its coming home! Англия готова к борьбе за титул на Евро 2
Лев: вылет сборной Германии с Евро - огромное разочарование. Мы верили в себя
Швеция и Украина завершили первый тайм вничью
Болельщик с флагом России поддерживает сборную Украины в матче Евро-2020 против Швеции (фото) 2
Все новости
-