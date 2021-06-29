Напомним, что накануне сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, украинцы забили победный гол в овертайме. В первом из двух дополнительных таймов Даниэльссон получил красную карточку за фол на форварде Артеме Беседине.
Радимов в своем комментарии усомнился в том, что игроку сборной Швеции следовало показывать красную карточку. По его словам, Беседин сам спровоцировал контакт с Даниэльссоном.
"Мне кажется, это не красная карточка. Игрок сборной Украины сам влетел коленом. Конечно, на повторе это смотрится страшно. Наверное, травма серьезная. Но если мы с точки игрового момента, то украинец сам налетел. Там дальше кто-то из украинских игроков влетел Бергу в голову коленом. В принципе ситуация идентичная. Тогда и там должна быть красная", - сказал Радимов.
Источник: Матч ТВ
Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале чемпионата Европы-2020
Радимов усомнился в справедливости красной карточки шведов в матче 1/8 финала Евро с Украиной
Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал удаление защитника сборной Швеции Маркуса Даниэльссона в матче 1/8 финала Евро-2020 с Украиной.
Фото: РИА Новости
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