Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Боруссия М 19 39
3 Бавария 18 39
4 РБ Лейпциг 18 31
5 Айнтрахт Ф 18 30
...
16 Штутгарт 18 14
17 Ганновер 96 19 11
18 Нюрнберг 19 11
полная таблица

Ганновер 96 (Германия)

Ганновер
96		01.02.19РБ Лейпциг
Боруссия Д5 - 126.01.19Ганновер
96

Бавария (Германия)

Бавария17:3027.01.19Штутгарт
Хоффенхайм1 - 318.01.19Бавария

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Дортмундская "Боруссия" оторвалась от "Баварии" на 9 очков

"Боруссия" разгромила "Ганновер" в матче 19-го тура чемпионата Германии.

"Боруссия" набрала 48 очков и оторвалась от идущей на второй строчке "Баварии" на 9 очков.

Чемпионат Германии

19 тур

"Боруссия" Д – "Ганновер-96" 5:1

Гол: Хакими, 25, Ройс, 60, Гетце, 62, Керрейру, 67, Витцель, 90+3 - Бакалорц, 87

"Боруссия": Бюрки, Пищек (Шмельцер, 71), Хакими, Диалло, Геррейру, Делейни (Дахуд, 79), Вайгль, Санчо, Витсель, Гётце (Пако, 67), Ройс

"Ганновер": Эссер, Остшолек, Альборноз, Виммер, Акпогума, Антон, Бакалорц, Фоссум, Вайдандт (Хаджич, 84), Саренрен-Базее (Асано, 43), Мюллер (Дирссен, 75)

Предупреждения: Хакими, 10, Акпогума, 44

"Боруссия" М – "Аугсбург" 2:0

Гол: Вендт, 78, Херманн, 90+3

"Боруссия": Зоммер, Ланг, Вендт, Гинтер, Эльведи, Штробль, Хофман, Нойхаус (Куисанс, 64), Траоре (Херрманн, 77), Штиндль, Плеа (Закария, 84)

"Аугсбург": Кобель, Стафилидис, Макс (Тайгль, 67), Дансо, Хинтереггер, Байер (Грегорич, 82), Моравек, Хедира, Шмид, Хан, Финнбогасон (Кордова, 72)

Предупреждения: Хедира, 25, Дансо, 33, Зоммер, 58, Хан, 58, Стафилидис,, 88, Куисанс, 90+3

"Вольфсбург" – "Байер" 0:3

Гол: Хавец, 45, Фолланд, 62, Брандт, 88

"Вольфсбург": Кастельс, де Азеведо, Руссийон, Кнохе, Брукс, Герардт, Арнольд, Реджбечай (Брекало, 63), Штеффен, Мехмеди (Малли, 28), Вегорст

"Байер": Градецки, Венделл (Вайзер, 78), Та, Свен Бендер, Ларс Бендер, Арангис, Хавец, Беллараби, Брандт, Фолланд, Бэйли (Баумгартлингер, 77)

Предупреждения: Реджбечай, 33, Вегорст, 44, Арангис, 45+3, Брукс, 52, Венделл, 56, Бэйли, 77, Арнольд, 86, Руссийон, 90
Теги: Боруссия Ганновер Бундеслига Бавария
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#2  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 20:08)
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Болеет за:
«Зенит»
Аксель умничка! heart_eyes Снова забил. blush
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 20:06)
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Болеет за:
«Спартак»
падлы


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кукол дергают за нитки
на лице у них - улыбки
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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