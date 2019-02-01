Дортмундская "Боруссия" оторвалась от "Баварии" на 9 очков

"Боруссия" разгромила "Ганновер" в матче 19-го тура чемпионата Германии."Боруссия" набрала 48 очков и оторвалась от идущей на второй строчке "Баварии" на 9 очков.Чемпионат Германии19 турХакими, 25, Ройс, 60, Гетце, 62, Керрейру, 67, Витцель, 90+3 - Бакалорц, 87"Боруссия": Бюрки, Пищек (Шмельцер, 71), Хакими, Диалло, Геррейру, Делейни (Дахуд, 79), Вайгль, Санчо, Витсель, Гётце (Пако, 67), Ройс"Ганновер": Эссер, Остшолек, Альборноз, Виммер, Акпогума, Антон, Бакалорц, Фоссум, Вайдандт (Хаджич, 84), Саренрен-Базее (Асано, 43), Мюллер (Дирссен, 75)Предупреждения: Хакими, 10, Акпогума, 44Вендт, 78, Херманн, 90+3"Боруссия": Зоммер, Ланг, Вендт, Гинтер, Эльведи, Штробль, Хофман, Нойхаус (Куисанс, 64), Траоре (Херрманн, 77), Штиндль, Плеа (Закария, 84)"Аугсбург": Кобель, Стафилидис, Макс (Тайгль, 67), Дансо, Хинтереггер, Байер (Грегорич, 82), Моравек, Хедира, Шмид, Хан, Финнбогасон (Кордова, 72)Предупреждения: Хедира, 25, Дансо, 33, Зоммер, 58, Хан, 58, Стафилидис,, 88, Куисанс, 90+3Хавец, 45, Фолланд, 62, Брандт, 88"Вольфсбург": Кастельс, де Азеведо, Руссийон, Кнохе, Брукс, Герардт, Арнольд, Реджбечай (Брекало, 63), Штеффен, Мехмеди (Малли, 28), Вегорст"Байер": Градецки, Венделл (Вайзер, 78), Та, Свен Бендер, Ларс Бендер, Арангис, Хавец, Беллараби, Брандт, Фолланд, Бэйли (Баумгартлингер, 77)Предупреждения: Реджбечай, 33, Вегорст, 44, Арангис, 45+3, Брукс, 52, Венделл, 56, Бэйли, 77, Арнольд, 86, Руссийон, 90