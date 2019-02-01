Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|19
|48
|2
|Боруссия М
|19
|39
|3
|Бавария
|18
|39
|4
|РБ Лейпциг
|18
|31
|5
|Айнтрахт Ф
|18
|30
|...
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|Нюрнберг
|19
|11
Ганновер 96 (Германия)
|Ганновер
96
|01.02.19
|РБ Лейпциг
|Боруссия Д
|5 - 126.01.19
|Ганновер
96
Бавария (Германия)
|Бавария
|17:3027.01.19
|Штутгарт
|Хоффенхайм
|1 - 318.01.19
|Бавария
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Дортмундская "Боруссия" оторвалась от "Баварии" на 9 очков
"Боруссия" разгромила "Ганновер" в матче 19-го тура чемпионата Германии.
"Боруссия" набрала 48 очков и оторвалась от идущей на второй строчке "Баварии" на 9 очков.
Чемпионат Германии
19 тур
"Боруссия" Д – "Ганновер-96" 5:1
Гол: Хакими, 25, Ройс, 60, Гетце, 62, Керрейру, 67, Витцель, 90+3 - Бакалорц, 87
"Боруссия": Бюрки, Пищек (Шмельцер, 71), Хакими, Диалло, Геррейру, Делейни (Дахуд, 79), Вайгль, Санчо, Витсель, Гётце (Пако, 67), Ройс
"Ганновер": Эссер, Остшолек, Альборноз, Виммер, Акпогума, Антон, Бакалорц, Фоссум, Вайдандт (Хаджич, 84), Саренрен-Базее (Асано, 43), Мюллер (Дирссен, 75)
Предупреждения: Хакими, 10, Акпогума, 44
"Боруссия" М – "Аугсбург" 2:0
Гол: Вендт, 78, Херманн, 90+3
"Боруссия": Зоммер, Ланг, Вендт, Гинтер, Эльведи, Штробль, Хофман, Нойхаус (Куисанс, 64), Траоре (Херрманн, 77), Штиндль, Плеа (Закария, 84)
"Аугсбург": Кобель, Стафилидис, Макс (Тайгль, 67), Дансо, Хинтереггер, Байер (Грегорич, 82), Моравек, Хедира, Шмид, Хан, Финнбогасон (Кордова, 72)
Предупреждения: Хедира, 25, Дансо, 33, Зоммер, 58, Хан, 58, Стафилидис,, 88, Куисанс, 90+3
"Вольфсбург" – "Байер" 0:3
Гол: Хавец, 45, Фолланд, 62, Брандт, 88
"Вольфсбург": Кастельс, де Азеведо, Руссийон, Кнохе, Брукс, Герардт, Арнольд, Реджбечай (Брекало, 63), Штеффен, Мехмеди (Малли, 28), Вегорст
"Байер": Градецки, Венделл (Вайзер, 78), Та, Свен Бендер, Ларс Бендер, Арангис, Хавец, Беллараби, Брандт, Фолланд, Бэйли (Баумгартлингер, 77)
Предупреждения: Реджбечай, 33, Вегорст, 44, Арангис, 45+3, Брукс, 52, Венделл, 56, Бэйли, 77, Арнольд, 86, Руссийон, 90
"Боруссия" набрала 48 очков и оторвалась от идущей на второй строчке "Баварии" на 9 очков.
Чемпионат Германии
19 тур
"Боруссия" Д – "Ганновер-96" 5:1
Гол: Хакими, 25, Ройс, 60, Гетце, 62, Керрейру, 67, Витцель, 90+3 - Бакалорц, 87
"Боруссия": Бюрки, Пищек (Шмельцер, 71), Хакими, Диалло, Геррейру, Делейни (Дахуд, 79), Вайгль, Санчо, Витсель, Гётце (Пако, 67), Ройс
"Ганновер": Эссер, Остшолек, Альборноз, Виммер, Акпогума, Антон, Бакалорц, Фоссум, Вайдандт (Хаджич, 84), Саренрен-Базее (Асано, 43), Мюллер (Дирссен, 75)
Предупреждения: Хакими, 10, Акпогума, 44
"Боруссия" М – "Аугсбург" 2:0
Гол: Вендт, 78, Херманн, 90+3
"Боруссия": Зоммер, Ланг, Вендт, Гинтер, Эльведи, Штробль, Хофман, Нойхаус (Куисанс, 64), Траоре (Херрманн, 77), Штиндль, Плеа (Закария, 84)
"Аугсбург": Кобель, Стафилидис, Макс (Тайгль, 67), Дансо, Хинтереггер, Байер (Грегорич, 82), Моравек, Хедира, Шмид, Хан, Финнбогасон (Кордова, 72)
Предупреждения: Хедира, 25, Дансо, 33, Зоммер, 58, Хан, 58, Стафилидис,, 88, Куисанс, 90+3
"Вольфсбург" – "Байер" 0:3
Гол: Хавец, 45, Фолланд, 62, Брандт, 88
"Вольфсбург": Кастельс, де Азеведо, Руссийон, Кнохе, Брукс, Герардт, Арнольд, Реджбечай (Брекало, 63), Штеффен, Мехмеди (Малли, 28), Вегорст
"Байер": Градецки, Венделл (Вайзер, 78), Та, Свен Бендер, Ларс Бендер, Арангис, Хавец, Беллараби, Брандт, Фолланд, Бэйли (Баумгартлингер, 77)
Предупреждения: Реджбечай, 33, Вегорст, 44, Арангис, 45+3, Брукс, 52, Венделл, 56, Бэйли, 77, Арнольд, 86, Руссийон, 90
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