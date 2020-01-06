Нойер: переход Нюбеля не имеет отношения к продлению моего контракта с "Баварией"

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал заключение контракта между мюнхенским клубом и вратарём "Шальке" Александером Нюбелем. Вратарь перейдёт в мюнхенский клуб 1 июля 2020 года. Контракт Нюбеля с "Баварией" рассчитан на пять лет."Переход Нюбеля не имеет отношения к продлению моего контракта с "Баварией". Конечно, я определяю требования по новому соглашению. У меня есть некоторые мысли, но я не буду их раскрывать. Что касается подписания контракта с Нюбелем, это дальновидное решение, принятое клубом. Нюбель — вратарь высокого класса. Это очень важно как для команды, так и для меня", - цитирует Нойера Goal.com.