Как сообщает The Sun, в рамках меры предосторожности футболисты в чемпионате Германии могут играть в защитных масках.
Ранее сообщалось, что Бундеслига, возможно, будет возобновлена в мае.
Отмечается, что маски не должны будут сползать с лица в игровых ситуациях. Также во время перерыва игроки должны стоять друг от друга на расстоянии 1,5 метра.
Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все европейские чемпионаты.
В чемпионате Германии могут обязать футболистов играть в масках
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