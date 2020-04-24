В чемпионате Германии могут обязать футболистов играть в масках

Как сообщает The Sun, в рамках меры предосторожности футболисты в чемпионате Германии могут играть в защитных масках.



Ранее сообщалось, что Бундеслига, возможно, будет возобновлена в мае.



Отмечается, что маски не должны будут сползать с лица в игровых ситуациях. Также во время перерыва игроки должны стоять друг от друга на расстоянии 1,5 метра.



Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все европейские чемпионаты.