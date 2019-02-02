Фабио Квальяреллу вызовут в сборную Италии

Форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла будет вызван на ближайший сбор национальной команды Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.Отмечается, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в следующий понедельник соберет на базе команды в Коверчано игроков, выступающих во внутреннем чемпионате. На данный момент Квальярелла, которому 31 января исполнится 36 лет, является лучшим снайпером серии А.