Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Сампдория (Италия)
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|...
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|...
|20
|Кьево
|21
|8(-3)
|Предстоящие
|Наполи
|02.02.19
|Сампдория
|Сампдория
|10.02.19
|Фрозиноне
|Сыгранные
|Сампдория
|4 - 026.01.19
|Удинезе
|Фиорентина
|3 - 320.01.19
|Сампдория
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Фабио Квальяреллу вызовут в сборную Италии
Форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла будет вызван на ближайший сбор национальной команды Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в следующий понедельник соберет на базе команды в Коверчано игроков, выступающих во внутреннем чемпионате. На данный момент Квальярелла, которому 31 января исполнится 36 лет, является лучшим снайпером серии А.
"Спорт-Экспресс"
Отмечается, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в следующий понедельник соберет на базе команды в Коверчано игроков, выступающих во внутреннем чемпионате. На данный момент Квальярелла, которому 31 января исполнится 36 лет, является лучшим снайпером серии А.
"Спорт-Экспресс"
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