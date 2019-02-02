Сампдория (Италия)

Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
...
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
...
20 Кьево 21 8(-3)
полная таблица
Предстоящие
Наполи02.02.19Сампдория
Сампдория10.02.19Фрозиноне
Сыгранные
Сампдория4 - 026.01.19Удинезе
Фиорентина3 - 320.01.19Сампдория

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Фабио Квальяреллу вызовут в сборную Италии

Форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла будет вызван на ближайший сбор национальной команды Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в следующий понедельник соберет на базе команды в Коверчано игроков, выступающих во внутреннем чемпионате. На данный момент Квальярелла, которому 31 января исполнится 36 лет, является лучшим снайпером серии А.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Квальярелла Сборная Италии Сампдория Серия А
Сегодня, 17:55
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