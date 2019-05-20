Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги согласился возглавить "Ювентус", утверждает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.По информации Ди Марцио, спортивный директор "бьянконери" Фабио Паратичи провел встречу с Индзаги, на которой обсуждались детали сотрудничества. 43-летний итальянский специалист дал предварительное согласие.