Симоне Индзаги согласился возглавить "Ювентус"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги согласился возглавить "Ювентус", утверждает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

По информации Ди Марцио, спортивный директор "бьянконери" Фабио Паратичи провел встречу с Индзаги, на которой обсуждались детали сотрудничества. 43-летний итальянский специалист дал предварительное согласие.
Теги: Индзаги Ювентус
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