Верон: никогда не думал, что Индзаги станет топ-тренером

Бывший полузащитник "Лацио" Хуан Себастьян Верон считает, что римский клуб и "Интер" могут навязать "Ювентусу" борьбу за чемпионский титул в этом сезоне. По словам аргентинца, он не ожидал, что его экс-партнер по команде Симоне Индзаги станет тренером. Индзаги руководит "Лацио" с 2016 года.— Я все еще ставлю на "Ювентус", они по-прежнему сильнее, — цитирует Football Italia Верона. — Но "Интер" и "Лацио" неплохо выступают и могут навязать борьбу до конца сезона.Думал ли я, что Индзаги станет топ-тренером? Честно говоря, никогда, вообще никогда. Но мы все становимся взрослее. Он многому научился.