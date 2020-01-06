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Сарри: в матче с "Кальяри" увидел то, что хотел видеть

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри подвёл итоги матча 18-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (4:0).

"Мы провели 90 минут этого матча как 45 минут в других. Качество, которое команда демонстрировала ранее, сегодня было ярко выражено на протяжении более длительного периода времени. Сегодня я увидел то, что хотел видеть.

Рэмси? Он понемногу обретает форму на тренировках. После травм и различных недугов он наконец находит себя. Он провёл отличный матч. Я доволен его игрой и игрой команды в матче с "Кальяри". Что касается де Лигта, я был первым, кто понял, что он станет лучшим защитником в мире. Он прошёл через 5 непростых месяцев. Ему пришлось адаптироваться к новой стране, новому языку, новому чемпионату", - цитирует Сарри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Сарри Кальяри Серия А Ювентус
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