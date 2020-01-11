Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал победу над "Наполи" (1:0) в матче Серии А.
"Лацио" установил новый клубный рекорд, одержав 10-ю подряд победу.
"Не думал, что мы выиграем 10 игр подряд, но я видел хорошие вещи за эту серию. Последние три месяца я много хвалил игроков и говорил им сфокусироваться на следующей встрече. Сейчас мой посыл не меняется.
Чего нам не хватает для победы в Серии А? В предыдущие годы мы подходили близко к заветной цели, но нам не хватало совсем чуть-чуть. Мы рассматриваем разные варианты на трансферном рынке. Но имеющиеся игроки проделали отличную работу", — цитирует Индзаги Football Italia.
Sport24.ru
Индзаги: не думал, что "Лацио" выиграет 10 игр подряд
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