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Индзаги: не думал, что "Лацио" выиграет 10 игр подряд

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал победу над "Наполи" (1:0) в матче Серии А.

"Лацио" установил новый клубный рекорд, одержав 10-ю подряд победу.

"Не думал, что мы выиграем 10 игр подряд, но я видел хорошие вещи за эту серию. Последние три месяца я много хвалил игроков и говорил им сфокусироваться на следующей встрече. Сейчас мой посыл не меняется.

Чего нам не хватает для победы в Серии А? В предыдущие годы мы подходили близко к заветной цели, но нам не хватало совсем чуть-чуть. Мы рассматриваем разные варианты на трансферном рынке. Но имеющиеся игроки проделали отличную работу", — цитирует Индзаги Football Italia.

Sport24.ru


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Теги: Индзаги Лацио Наполи Серия А
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