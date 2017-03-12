Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Иван Данильянц: скорее всего, Терентьев и Киреев должны будут сыграть с "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал ничью в матче 19-го тура РФПЛ с «Тереком» и рассказал о кадровых проблемах клуба. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 0:0.

«Матч получился непростым. Наши опасения о том, что времени на подготовку к „Тереку“ после встречи с „МЮ“ может не хватить, оказались правдивыми. У нашей команды не было свежести и быстроты. Считаю, эти два качества очень важны для „Ростова“. Во втором тайме благодаря огромному желанию ребятам удалось обострить игру. Плюс проведённые замены усилили нашу игру. К сожалению, мы не смогли реализовать голевые моменты.

У нас не все были готовы играть, плюс нам помешал плотный календарь. Сегодня „Ростов“ выступал не в оптимальном составе. Скорее всего, Денис Терентьев и Игорь Киреев должны будут сыграть с „Манчестером“, — передаёт слова Данильянца «Чемпионат».
Теги: Данильянц Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:32
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.