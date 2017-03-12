Иван Данильянц: скорее всего, Терентьев и Киреев должны будут сыграть с "Манчестер Юнайтед"

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:20
Мирча Луческу: перед матчем я предупреждал руководство клуба, что будут судейские проблемы (35)
Мирча Луческу: перед матчем я предупреждал руководство клуба, что будут судейские проблемы (35)
21:11
Виталий Мутко: Луческу недоволен московскими судьями? Мы убрали прописку, делаем арбитров профессионалами (30)
Виталий Мутко: Луческу недоволен московскими судьями? Мы убрали прописку, делаем арбитров профессионалами (30)
20:53
"Ростов" и "Терек" не забили голов (16)
"Ростов" и "Терек" не забили голов (16)
20:45
Валерий Рейнгольд: если "Спартак" продолжит тайм играть, а тайм - пешком ходить, чемпионом не станет (20)
Валерий Рейнгольд: если "Спартак" продолжит тайм играть, а тайм - пешком ходить, чемпионом не станет (20)
20:29
Анзор Кавазашвили: "Спартак" должен благодарить Бога, что не пропустил от "Анжи" пару мячей (24)
Анзор Кавазашвили: "Спартак" должен благодарить Бога, что не пропустил от "Анжи" пару мячей (24)
18:59
Андрей Червиченко: учитывая отрыв и состояние конкурентов, скорее всего, де-факто "Спартак" уже чемпион (14)
Андрей Червиченко: учитывая отрыв и состояние конкурентов, скорее всего, де-факто "Спартак" уже чемпион (14)
18:40
Победа имени Самеда (8)
Победа имени Самеда (8)
18:30
"Спартак" победил "Анжи" (157)
"Спартак" победил "Анжи" (157)
15:17
Анатолий Бышовец: поражение в Перми практически исключает «Зенит» из борьбы за чемпионство (22)
Анатолий Бышовец: поражение в Перми практически исключает «Зенит» из борьбы за чемпионство (22)
15:05
"Челси" интересуется Лингардом (1)
"Челси" интересуется Лингардом (1)
14:35
Чума Анене перейдет в "Кайрат" (6)
Чума Анене перейдет в "Кайрат" (6)
Иван Данильянц: скорее всего, Терентьев и Киреев должны будут сыграть с "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал ничью в матче 19-го тура РФПЛ с «Тереком» и рассказал о кадровых проблемах клуба. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 0:0.
«Матч получился непростым. Наши опасения о том, что времени на подготовку к „Тереку“ после встречи с „МЮ“ может не хватить, оказались правдивыми. У нашей команды не было свежести и быстроты. Считаю, эти два качества очень важны для „Ростова“. Во втором тайме благодаря огромному желанию ребятам удалось обострить игру. Плюс проведённые замены усилили нашу игру. К сожалению, мы не смогли реализовать голевые моменты.
У нас не все были готовы играть, плюс нам помешал плотный календарь. Сегодня „Ростов“ выступал не в оптимальном составе. Скорее всего, Денис Терентьев и Игорь Киреев должны будут сыграть с „Манчестером“, — передаёт слова Данильянца «Чемпионат».
«Матч получился непростым. Наши опасения о том, что времени на подготовку к „Тереку“ после встречи с „МЮ“ может не хватить, оказались правдивыми. У нашей команды не было свежести и быстроты. Считаю, эти два качества очень важны для „Ростова“. Во втором тайме благодаря огромному желанию ребятам удалось обострить игру. Плюс проведённые замены усилили нашу игру. К сожалению, мы не смогли реализовать голевые моменты.
У нас не все были готовы играть, плюс нам помешал плотный календарь. Сегодня „Ростов“ выступал не в оптимальном составе. Скорее всего, Денис Терентьев и Игорь Киреев должны будут сыграть с „Манчестером“, — передаёт слова Данильянца «Чемпионат».
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.