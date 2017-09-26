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Марио Фернандес в преддверии матча с "МЮ" тренируется отдельно

Защитник ЦСКА Марио Фернандес тренируется по индивидуальной программе накануне матча Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед", сообщает ТАСС.

Полузащитник команды Алан Дзагоев не работал вместе с командой во время открытой для СМИ части тренировки.

Фернандес получил сотрясения мозга в прошедшем в субботу матче чемпионата России с "Динамо" (0:0). Ранее во вторник главный тренер армейцев Виктор Гончаренко рассказал, что с учетом бойцовских качеств игрока его появление на поле не исключено.
Теги: Фернандес ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:34
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:59) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
само собой
в данной ситуации перегружать его точно нельзя


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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