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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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19:40
Неймар готов сыграть с "Баварией" (1)
Неймар готов сыграть с "Баварией" (1)
18:30
Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
18:09
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (2)
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (2)
14:34
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (7)
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (7)
13:57
Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка (1)
Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка (1)
Марио Фернандес в преддверии матча с "МЮ" тренируется отдельно
Защитник ЦСКА Марио Фернандес тренируется по индивидуальной программе накануне матча Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед", сообщает ТАСС.
Полузащитник команды Алан Дзагоев не работал вместе с командой во время открытой для СМИ части тренировки.
Фернандес получил сотрясения мозга в прошедшем в субботу матче чемпионата России с "Динамо" (0:0). Ранее во вторник главный тренер армейцев Виктор Гончаренко рассказал, что с учетом бойцовских качеств игрока его появление на поле не исключено.
Полузащитник команды Алан Дзагоев не работал вместе с командой во время открытой для СМИ части тренировки.
Фернандес получил сотрясения мозга в прошедшем в субботу матче чемпионата России с "Динамо" (0:0). Ранее во вторник главный тренер армейцев Виктор Гончаренко рассказал, что с учетом бойцовских качеств игрока его появление на поле не исключено.
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