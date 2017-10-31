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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (2)
Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку (2)
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Андрей Червиченко: ошибки судей в пользу "Локомотива" объясняются тем, что там работает Сухина (36)
Андрей Червиченко: ошибки судей в пользу "Локомотива" объясняются тем, что там работает Сухина (36)
Дмитрий Комбаров: лучше "Спартак" выиграет и Кубок, и чемпионат
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что победа "Локомотива" над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России не стала для него сюрпризом.
– Лидерство железнодорожников – сенсация?
– Я еще до матча сказал брату Кириллу, что "Локо" выиграет. Для меня его успехи не сюрприз.
– Но в чем секрет? Сказывается богатейший тренерский опыт Семина?
– Конечно, это важный фактор. Семин сплотил ребят, дисциплинировал команду.
– Вас устроит такой сценарий: следующим летом состав участников последнего Суперкубка повторится, но "Спартак" и "Локо" поменяются ролями – вы возьмете Кубок, а красно-зеленые золото чемпионата?
– Не люблю фантазировать на такие темы и давать прогнозы, тем более столь далекие. И в вашем вопросе есть намек на то, что "Спартак" не станет чемпионом. Повторю, все еще впереди. Лучше мы выиграем и Кубок, и чемпионат!
"Спорт-Экспресс"
– Лидерство железнодорожников – сенсация?
– Я еще до матча сказал брату Кириллу, что "Локо" выиграет. Для меня его успехи не сюрприз.
– Но в чем секрет? Сказывается богатейший тренерский опыт Семина?
– Конечно, это важный фактор. Семин сплотил ребят, дисциплинировал команду.
– Вас устроит такой сценарий: следующим летом состав участников последнего Суперкубка повторится, но "Спартак" и "Локо" поменяются ролями – вы возьмете Кубок, а красно-зеленые золото чемпионата?
– Не люблю фантазировать на такие темы и давать прогнозы, тем более столь далекие. И в вашем вопросе есть намек на то, что "Спартак" не станет чемпионом. Повторю, все еще впереди. Лучше мы выиграем и Кубок, и чемпионат!
"Спорт-Экспресс"
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