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Дмитрий Комбаров: лучше "Спартак" выиграет и Кубок, и чемпионат

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что победа "Локомотива" над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России не стала для него сюрпризом.

– Лидерство железнодорожников – сенсация?

– Я еще до матча сказал брату Кириллу, что "Локо" выиграет. Для меня его успехи не сюрприз.

– Но в чем секрет? Сказывается богатейший тренерский опыт Семина?

– Конечно, это важный фактор. Семин сплотил ребят, дисциплинировал команду.

– Вас устроит такой сценарий: следующим летом состав участников последнего Суперкубка повторится, но "Спартак" и "Локо" поменяются ролями – вы возьмете Кубок, а красно-зеленые золото чемпионата?

– Не люблю фантазировать на такие темы и давать прогнозы, тем более столь далекие. И в вашем вопросе есть намек на то, что "Спартак" не станет чемпионом. Повторю, все еще впереди. Лучше мы выиграем и Кубок, и чемпионат!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Комбаров Спартак
Сегодня, 19:53
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(5)
№4 Написал: Зритель (Сегодня, 21:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Лучше 3 трофея. И Лигу Чемпионов тоже.
Регистрация: 23.02.2008
№3 Написал: ragnik г.Орел (Сегодня, 20:49) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Только не надорвись...
Регистрация: 5.04.2016
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 20:34) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Будешь "булки расслаблять" - ничего не выиграешь!
Неужели до сих пор не понял?!
Тридцать лет, а дурак дураком!
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 20:21) #
  • -2
  •  (10)
online

думаю, по итогам сезона у Спартака будет минимум два трофея
Регистрация: 20.04.2016
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