Дмитрий Комбаров: лучше "Спартак" выиграет и Кубок, и чемпионат

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что победа "Локомотива" над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России не стала для него сюрпризом.– Я еще до матча сказал брату Кириллу, что "Локо" выиграет. Для меня его успехи не сюрприз.– Конечно, это важный фактор. Семин сплотил ребят, дисциплинировал команду.– Не люблю фантазировать на такие темы и давать прогнозы, тем более столь далекие. И в вашем вопросе есть намек на то, что "Спартак" не станет чемпионом. Повторю, все еще впереди. Лучше мы выиграем и Кубок, и чемпионат!