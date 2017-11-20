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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Как сыграют "Спартак" и "Марибор"?
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21:25
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Дмитрий Сенников: "Спартак" должен крупно побеждать "Марибор" и рассчитывать на успех "Ливерпуля" в игре с "Севильей" (5)
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Юрий Васильков: Ал. Березуцкий и Миланов в этом году не сыграют, в травмах виноват хабаровский мороз (20)
Александр Панов: игра "Спартака" в Краснодаре вселяет серьезный оптимизм
Известный болельщик "Спартака" Александр Панов в преддверии матча Лиги чемпионов против "Марибора" отметил, что у соперника нет турнирных задач.
– Уверены, что "Спартак" разнесет "Марибор"?
– Не думаю, что игра получится простой.
– Почему же?
– У "Марибора" уже нет турнирных задач, ничего на эту команду не давит. Гости приедут в Москву раскрепощенными. "Спартаку" же нужно рассчитывать только на победу.
– И на поражение "Севильи" от "Ливерпуля"?
– Да. Испанцы, правда, могут, преподнести сюрприз... Но если выиграет "Ливерпуль", то уже обеспечит себе выход в плей-офф. Не исключаю, что тогда в последнем туре против красно-белых Юрген Клопп может выставить неоптимальный состав, и москвичи получат неплохой шанс зацепиться за очки.
– "Спартак" сейчас похож на каток, который все сметает на своем пути?
– Конечно, игра в Краснодаре вселяет серьезный оптимизм. Лидеры вернулись в строй. Зе Луиш выздоровел, Зобнин восстановился – молодец! Промес находится в блестящей форме, Луиз Адриано играет классно. "Спартак" поймал кураж, видно, что нет проблем с физикой, хорошее движение. Но Каррера не зря заметил, что "Марибор" просто так во вторник не сдастся, красно-белым придется выложиться по максимуму.
"Спорт-Экспресс"
– Уверены, что "Спартак" разнесет "Марибор"?
– Не думаю, что игра получится простой.
– Почему же?
– У "Марибора" уже нет турнирных задач, ничего на эту команду не давит. Гости приедут в Москву раскрепощенными. "Спартаку" же нужно рассчитывать только на победу.
– И на поражение "Севильи" от "Ливерпуля"?
– Да. Испанцы, правда, могут, преподнести сюрприз... Но если выиграет "Ливерпуль", то уже обеспечит себе выход в плей-офф. Не исключаю, что тогда в последнем туре против красно-белых Юрген Клопп может выставить неоптимальный состав, и москвичи получат неплохой шанс зацепиться за очки.
– "Спартак" сейчас похож на каток, который все сметает на своем пути?
– Конечно, игра в Краснодаре вселяет серьезный оптимизм. Лидеры вернулись в строй. Зе Луиш выздоровел, Зобнин восстановился – молодец! Промес находится в блестящей форме, Луиз Адриано играет классно. "Спартак" поймал кураж, видно, что нет проблем с физикой, хорошее движение. Но Каррера не зря заметил, что "Марибор" просто так во вторник не сдастся, красно-белым придется выложиться по максимуму.
"Спорт-Экспресс"
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