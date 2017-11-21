Александр Панов: Петкович не так уж и плох, как может показаться со стороны

Известный болельщик "Спартака" Александр Панов в преддверии матча Лиги чемпионов против "Марибора" надеется, что главный тренер команды сможет найти замену Георгию Джикии?, который пропустит встречу из-за дисквалификации.– Очень жаль, что из-за дисквалификации встречу пропустит Джикия. Надеюсь, что Каррера найдет ему оптимальную замену. В обороне не все так гладко... Нужно надежнее играть сзади. В Лиге чемпионов не прощаются даже малейшие ошибки.– Петковичу здорово достается от болельщиков и специалистов.– Разве несправедливо?– Да нет, есть за что. Но я хочу поддержать этого парня. На самом деле, он не так уж и плох, как может показаться со стороны. Просто Петкович не демонстрирует более яркой, стабильной игры. Наверное, еще не закончился период адаптации. Не забывайте, что он еще недавно вернулся после травмы. Каррера в него верит, но ему нужно действовать агрессивнее.– Ему следует больше рисковать, больше играть на атаку. Ещенко же бегает туда-сюда как мотор. Петковичу нужно раскрепоститься. Он квалифицированный защитник, просто не хватает уверенности...