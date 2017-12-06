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Жозе Моуринью: переход в Лигу Европы – это хорошо для ЦСКА

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над ЦСКА (2:1) в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов не стал отвечать на вопрос, кто ему понравился в составе российской команды.

"Я не выделяю игроков – иначе вы завтра напишете, что я хочу их купить. Этот состав – микс опытных игроков, которых я знаю ещё с 2005, плюс молодых талантливых игроков. Дайте Виктору Гончаренко время, чтобы провести этот переход. Переход в Лигу Европы – это хорошо для них. Там будет проще работать над этим", - цитирует Моуринью "Чемпионат.сом".
Теги: Моуринью Гончаренко ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 01:35
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(4)
№5 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 03:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
ЛЧ - не по Сеньке шапка. Вот что он сказал.
Регистрация: 6.12.2014
№4 Написал: Manchester United (Сегодня, 02:53) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«МЮ»
иными словами это потолок
Регистрация: 9.03.2017
№3 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Сегодня, 01:51) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Да, удачи в лиге Европы
Регистрация: 29.08.2012
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:42) #
  • +1
  •  (3)

Иными словами сказал, что пора отправлять Березуцких на пенсию, а Васина в Тосно
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:40) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Особенный обычно как-то)))


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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