"В последних матчах "Зенит" не легко добывал победы, а потом еще и проиграл "Рубину". Кажется, они не особо физически готовы или играют на 50% возможностей. Думали, соперники будут все равно уступать, но в этом сезоне многие навязывают борьбу. Не знаю, в настрое дело или нет, но пока "Зенит" явно не в своей тарелке", - сказал Дьяков.
В предстоящем 26-м туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" примет на своем поле "Зенит". Встреча пройдет в Москве на стадионе "ВТБ Арена", стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени. В турнирной таблице петербуржцы занимают первое место с 50-ю очками в активе, динамовцы расположились на третьей строчке, набрав 44 балла за 5 туров до конца чемпионата. В первой половине сезона "бело-голубые" нанесли поражение "Зениту" в Санкт-Петербурге (2:3). В прошлом туре подопечные Сергея Семака проиграли в родных стенах казанскому "Рубину" (0:2).
Источник: Sport24
Дьяков: кажется, "Зенит" не особо физически готов или играет на 50% возможностей
Фото: ФК "Зенит"