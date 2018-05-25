Мохамед Салах прервал соблюдение Рамадана ради финала Лиги чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах прервал соблюдение месяца Рамадан ради финального матча Лиги чемпионов против мадридского "Реала"."Когда мы были на сборах в Марбелье, Салах соблюдал Рамадан. Он придерживался поста. Но в четверг, пятницу перед игрой и в день игры мы решили прервать соблюдение Рамадана. После финала он возобновит его", — цитирует A Bola физиотерапевта команды Рубена Понса.