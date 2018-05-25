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Мохамед Салах прервал соблюдение Рамадана ради финала Лиги чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах прервал соблюдение месяца Рамадан ради финального матча Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

"Когда мы были на сборах в Марбелье, Салах соблюдал Рамадан. Он придерживался поста. Но в четверг, пятницу перед игрой и в день игры мы решили прервать соблюдение Рамадана. После финала он возобновит его", — цитирует A Bola физиотерапевта команды Рубена Понса.

"Газета.ру"
Теги: Салах Ливерпуль
Вчера, 22:34
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(0)
№2 Написал: pisto (Сегодня, 00:21) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Не видать ему теперь рая и гурий
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 00:02) #
  • +1
  •  (1)

Ну логично.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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