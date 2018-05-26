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Да будет битва: «Реал» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионов
Уже сегодня вечером в Киеве будет коронован новый чемпион Европы среди клубов. За главный еврокубковый трофей на газоне «Олимпийского» сразятся «Реал» и «Ливерпуль». Самый титулованный клуб мира против главного титуляра английского футбола. Это – отличная вывеска для важнейшего клубного матча сезона. Rusfootball.info рассказывает о финале Лиги чемпионов.
Когда чуть выше говорилось о том, что «Ливерпуль» является самым титулованным английским клубом, естественно, имелись в виду достижения на еврокубковой арене. «Красные» выигрывали Лигу чемпионов уже пять раз. Пусть их последний успех датируется далёким 2005 годом, столько «ушастых» кубков из английским команд не выигрывал ещё никто. «Реал» и вовсе в Лиге чемпионов полностью оправдывает своё прозвище. «Королевский клуб» безраздельно властвует в Европе, что подтверждают 12 выигранных трофеев Лиги чемпионов.
Мадридцы являются рекордсменами не только по числу побед в главном еврокубковом турнире, но им принадлежит ещё один важный рекорд. Они выиграли турнир дважды подряд, что до этого не удавалось никому. В общем, соперники в этот раз встретятся самые достойные. А такой финал явно порадует болельщиков со стажем, истосковавшихся по футбольной классике. Матч «Ливерпуль» - «Реал», вне всяких сомнений, полностью соответствует духу классического футбола. По крайней мере, по своей вывеске.
Дорога в Киев
Для обоих клубов дорога в Киев получилась длинной. Определённые сложности будущие финалисты испытали уже на групповом этапе. «Ливерпуль» изрядно лихорадило в квартете со «Спартаком», «Севильей» и «Марибором». Чего только стоит безголевая ничья в Москве и удивительный камбэк испанцев в Андалусии? Тогда, видя как легко «Ливерпуль» отдаёт преимущество в три мяча, вряд ли многие могли поверить, что «красные» дойдут до финала.
В то же время «Реал» хоть и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф, но не сумел занять первую строчку в своей группе. Всё решилось в двухматчевом противостоянии с «Тоттенхэмом», который оказался в этих матчах сильнее. Не зря после тех игр стали ещё чаще появляться слухи об интересе «Реала» к наставнику «Тоттенхэма» Маурисио Поччетино. Мадридцы, уступив первую строчку лондонцам, получили в первом раунде плей-офф не самого приятного соперника. Впрочем, матчи с «ПСЖ» сложились для «королевского клуба» удачно, хотя периодически парижане и переигрывали мадридцев.
Ещё больше нервов подопечные Зиннедина Зидана оставили в матчах с бессменными чемпионами Италии и Германии. Если в двухматчевом противостоянии с туринцами клуб из Мадрида сам позволил сопернику совершить камбэк и восстановить паритет по итогам двух игр, то с «Баварией» «Реалу» откровенно повезло. «Бавария» смотрелась куда интереснее соперника, но какая разница, если дальше прошли мадридцы?
Путь «Ливерпуля» был менее тернистым. В первом раунде плей-офф «красные» сразу расставили точки над i с «Порту». Четвертьфинал также сложился для «Ливерпуля» удачно: кто мог представить, что в противостоянии с «Манчестер Сити» «красные» забьют три мяча уже в первом тайме первого же матча? Пусть в ответной встрече «горожане» и были близки к тому, чтобы вернуться в игру, «Ливерпуль» довёл дело до победы. В аналогичном ключе проходил и полуфинал с «Ромой», когда мерсисайдцы сыграли с соперником в кошки-мышки.
Проклятье Клоппа?
Приход Юргена Клоппа должен был ознаменовать начало новой эры «Ливерпуля». Поклонники «красных» истосковались по чемпионским титулам. Последний из них пришёлся на 2012 год, когда мерсисайдцы выиграли Кубок английской лиги (третий по важности трофей в Англии). При Клоппе «Ливерпуль» изменился. Не зря сейчас команду сравнивают с «Биттлз»: практически каждый матч превращается в настоящее шоу. В нынешнем сезоне «Ливерпуль» установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству забитых мячей. «Красные» отправляли мяч в сетку ворот соперников 46 раз. В финале «Ливерпуль» может улучшить собственный рекорд, для этого есть все предпосылки.
Но, самое главное, что при Клоппе «Ливерпуль» пока никак не может выиграть долгожданный трофей. Наверняка, ситуация немного беспокоит и самого наставника «красных», ведь его команды проиграли пять последних финалов турниров! В этот неприятный список вошли два финала Кубка Германии, финал кубка английской лиги, финал Лиги чемпионов и Лиги Европы. Стоит ли говорить о закономерности или совпадении? А, может, стоит поверить в мистику и проклятье Клоппа?
Сегодня немецкому специалисту предстоит встретиться с Зиннедином Зиданом – человеком, который не знает поражений в финалах. После того, как Зидан возглавил «Реал», он неизменно побеждал в финальных матчах. Трофейная комната «Зизу» уже заставлена двумя кубками Лиги чемпионов, двумя кубками Клубного чемпионата мира и двумя Суперкубками УЕФА. Также он успел выиграть Суперкубок Испании и Примеру. По достижениям получается настоящая противоположность Клоппу.
Лучший против лучшего
В первом раунде плей-офф Лиги чемпионов активно раскручивалась тема противостояния Криштиану Роналду и Неймара. Стареющей звезде предстояло встретиться лицом к лицу с тем, кто должен в будущем свергнуть его с футбольного трона. Но в результате сюжет так и не развился: Неймар ничем не запомнился, а ответный матч и вовсе пропустил из-за травмы. В финале Лиги чемпионов Роналду ждёт ещё один конкурент за титул лучшего игрока мира. Мохаммед Салах по ходу сезона бьёт все мыслимые и немыслимые рекорды, превращаясь в главную звезду мирового футбола. Всё чаще о египетском волшебнике спрашивают и самого Криштиану, который то ли в шутку, то ли всерьёз реагирует на такие разговоры странно, рассказывая о том, как они с Салахом отличаются внешне и на поле. Салах выглядит вполне достойным кандидатом на «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона. И шансы египтянина станут куда более реальными, если его «Ливерпуль» обыграет «Реал» Криштиану Роналду в финале.
Многое решат и противостояния в других линиях. Если оценивать здраво и объективно, то «Ливерпуль» превосходит соперника в атаке, но остальные линии куда сильнее у «Реала», Так, голкипер Навас фактически самостоятельно втащил мадридцев в финал Лиги чемпионов, регулярно спасая в матчах с «Баварией». Кариус и Миньоле, голкиперы «Ливерпуля», вовсе не являются образцами надёжности. То же самое касается и линии обороны мерсисайдцев, способной пропускать по 2-3 мяча за матч. Полузащита «Реала», насыщенная Каземиро, Модричем, Кроссом и Иско также выглядит внушительно, чем средняя линия соперника, потерявшая ещё и Окслейд-Чемберлена из-за травмы в полуфинале.
Пусть говорят
Юрген Клопп: «Забавно, что многие люди обвиняют Зиннедина Зидана в отсутствии тактических знаний. Аналогичные вещи говорят и обо мне. Значит, в финале Лиги чемпионов встретились два тренера, которые не разбираются в тактике? Что тогда эти люди будут говорить о самом матче? Я считаю, что Зидан входит в пятёрку лучших игроков в истории футбола. Я руковожу «Ливерпулем» дольше, чем он – «Реалом». При этом Зидан может выиграть Лигу чемпионов уже в третий раз! К сожалению, я вынужден признать, что он такой же великолепный тренер, каким был игроком».
Зиннедин Зидан: «Я не лучший тренер с точки зрения тактики, это я могу прямо сказать. Впрочем, мне не приходится об этом говорить, потому что вы, журналисты, говорите об этом за меня».
Немного статистики
- «Реал» в 16-й раз сыграет в финале Кубка чемпионов / Лиги чемпионов. Это – рекорд соревнований;
- «Реал» выиграл 12 финалов, проиграв лишь трижды: в 1962 году «Бенфике», в 1964 году «Интеру» и в 1981 году … «Ливерпулю»;
- «Ливерпуль» в восьмой раз сыграет в финале турнира. Это – абсолютной рекорд для английских клубов;
- Мерсисайдцы проиграли два из семи финалов, в 1985 году «Ювентусу» и в 2007 году «Милану».
- Испанские клубы выиграли шесть последних финалов еврокубков в матчах против английских команд. В 2016 году «Ливерпуль» в финале Лиги Европы уступил «Севилье». В то же время «красные» последними из англичан побеждали испанцев в финале еврокубковых турниров. Случилось это в 2001 году в Кубке УЕФА, когда «Ливерпуль» обыграл «Алавес» со счётом 5:4.
Котировки букмекеров
«Реал» - «Ливерпуль» - 2.16 – 3.90 – 3.25
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Когда чуть выше говорилось о том, что «Ливерпуль» является самым титулованным английским клубом, естественно, имелись в виду достижения на еврокубковой арене. «Красные» выигрывали Лигу чемпионов уже пять раз. Пусть их последний успех датируется далёким 2005 годом, столько «ушастых» кубков из английским команд не выигрывал ещё никто. «Реал» и вовсе в Лиге чемпионов полностью оправдывает своё прозвище. «Королевский клуб» безраздельно властвует в Европе, что подтверждают 12 выигранных трофеев Лиги чемпионов.
Мадридцы являются рекордсменами не только по числу побед в главном еврокубковом турнире, но им принадлежит ещё один важный рекорд. Они выиграли турнир дважды подряд, что до этого не удавалось никому. В общем, соперники в этот раз встретятся самые достойные. А такой финал явно порадует болельщиков со стажем, истосковавшихся по футбольной классике. Матч «Ливерпуль» - «Реал», вне всяких сомнений, полностью соответствует духу классического футбола. По крайней мере, по своей вывеске.
Дорога в Киев
Для обоих клубов дорога в Киев получилась длинной. Определённые сложности будущие финалисты испытали уже на групповом этапе. «Ливерпуль» изрядно лихорадило в квартете со «Спартаком», «Севильей» и «Марибором». Чего только стоит безголевая ничья в Москве и удивительный камбэк испанцев в Андалусии? Тогда, видя как легко «Ливерпуль» отдаёт преимущество в три мяча, вряд ли многие могли поверить, что «красные» дойдут до финала.
В то же время «Реал» хоть и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф, но не сумел занять первую строчку в своей группе. Всё решилось в двухматчевом противостоянии с «Тоттенхэмом», который оказался в этих матчах сильнее. Не зря после тех игр стали ещё чаще появляться слухи об интересе «Реала» к наставнику «Тоттенхэма» Маурисио Поччетино. Мадридцы, уступив первую строчку лондонцам, получили в первом раунде плей-офф не самого приятного соперника. Впрочем, матчи с «ПСЖ» сложились для «королевского клуба» удачно, хотя периодически парижане и переигрывали мадридцев.
Ещё больше нервов подопечные Зиннедина Зидана оставили в матчах с бессменными чемпионами Италии и Германии. Если в двухматчевом противостоянии с туринцами клуб из Мадрида сам позволил сопернику совершить камбэк и восстановить паритет по итогам двух игр, то с «Баварией» «Реалу» откровенно повезло. «Бавария» смотрелась куда интереснее соперника, но какая разница, если дальше прошли мадридцы?
Выйти в финал "Реалу" помогла ошибка голкипера "Баварии" Ульрайха
Путь «Ливерпуля» был менее тернистым. В первом раунде плей-офф «красные» сразу расставили точки над i с «Порту». Четвертьфинал также сложился для «Ливерпуля» удачно: кто мог представить, что в противостоянии с «Манчестер Сити» «красные» забьют три мяча уже в первом тайме первого же матча? Пусть в ответной встрече «горожане» и были близки к тому, чтобы вернуться в игру, «Ливерпуль» довёл дело до победы. В аналогичном ключе проходил и полуфинал с «Ромой», когда мерсисайдцы сыграли с соперником в кошки-мышки.
Проклятье Клоппа?
Приход Юргена Клоппа должен был ознаменовать начало новой эры «Ливерпуля». Поклонники «красных» истосковались по чемпионским титулам. Последний из них пришёлся на 2012 год, когда мерсисайдцы выиграли Кубок английской лиги (третий по важности трофей в Англии). При Клоппе «Ливерпуль» изменился. Не зря сейчас команду сравнивают с «Биттлз»: практически каждый матч превращается в настоящее шоу. В нынешнем сезоне «Ливерпуль» установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству забитых мячей. «Красные» отправляли мяч в сетку ворот соперников 46 раз. В финале «Ливерпуль» может улучшить собственный рекорд, для этого есть все предпосылки.
Но, самое главное, что при Клоппе «Ливерпуль» пока никак не может выиграть долгожданный трофей. Наверняка, ситуация немного беспокоит и самого наставника «красных», ведь его команды проиграли пять последних финалов турниров! В этот неприятный список вошли два финала Кубка Германии, финал кубка английской лиги, финал Лиги чемпионов и Лиги Европы. Стоит ли говорить о закономерности или совпадении? А, может, стоит поверить в мистику и проклятье Клоппа?
Юрген Клопп проиграл пять последних финалов
Сегодня немецкому специалисту предстоит встретиться с Зиннедином Зиданом – человеком, который не знает поражений в финалах. После того, как Зидан возглавил «Реал», он неизменно побеждал в финальных матчах. Трофейная комната «Зизу» уже заставлена двумя кубками Лиги чемпионов, двумя кубками Клубного чемпионата мира и двумя Суперкубками УЕФА. Также он успел выиграть Суперкубок Испании и Примеру. По достижениям получается настоящая противоположность Клоппу.
Лучший против лучшего
В первом раунде плей-офф Лиги чемпионов активно раскручивалась тема противостояния Криштиану Роналду и Неймара. Стареющей звезде предстояло встретиться лицом к лицу с тем, кто должен в будущем свергнуть его с футбольного трона. Но в результате сюжет так и не развился: Неймар ничем не запомнился, а ответный матч и вовсе пропустил из-за травмы. В финале Лиги чемпионов Роналду ждёт ещё один конкурент за титул лучшего игрока мира. Мохаммед Салах по ходу сезона бьёт все мыслимые и немыслимые рекорды, превращаясь в главную звезду мирового футбола. Всё чаще о египетском волшебнике спрашивают и самого Криштиану, который то ли в шутку, то ли всерьёз реагирует на такие разговоры странно, рассказывая о том, как они с Салахом отличаются внешне и на поле. Салах выглядит вполне достойным кандидатом на «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона. И шансы египтянина станут куда более реальными, если его «Ливерпуль» обыграет «Реал» Криштиану Роналду в финале.
Форвард "Ливерпуля" Салах
Многое решат и противостояния в других линиях. Если оценивать здраво и объективно, то «Ливерпуль» превосходит соперника в атаке, но остальные линии куда сильнее у «Реала», Так, голкипер Навас фактически самостоятельно втащил мадридцев в финал Лиги чемпионов, регулярно спасая в матчах с «Баварией». Кариус и Миньоле, голкиперы «Ливерпуля», вовсе не являются образцами надёжности. То же самое касается и линии обороны мерсисайдцев, способной пропускать по 2-3 мяча за матч. Полузащита «Реала», насыщенная Каземиро, Модричем, Кроссом и Иско также выглядит внушительно, чем средняя линия соперника, потерявшая ещё и Окслейд-Чемберлена из-за травмы в полуфинале.
Пусть говорят
Юрген Клопп: «Забавно, что многие люди обвиняют Зиннедина Зидана в отсутствии тактических знаний. Аналогичные вещи говорят и обо мне. Значит, в финале Лиги чемпионов встретились два тренера, которые не разбираются в тактике? Что тогда эти люди будут говорить о самом матче? Я считаю, что Зидан входит в пятёрку лучших игроков в истории футбола. Я руковожу «Ливерпулем» дольше, чем он – «Реалом». При этом Зидан может выиграть Лигу чемпионов уже в третий раз! К сожалению, я вынужден признать, что он такой же великолепный тренер, каким был игроком».
Зиннедин Зидан: «Я не лучший тренер с точки зрения тактики, это я могу прямо сказать. Впрочем, мне не приходится об этом говорить, потому что вы, журналисты, говорите об этом за меня».
Немного статистики
- «Реал» в 16-й раз сыграет в финале Кубка чемпионов / Лиги чемпионов. Это – рекорд соревнований;
- «Реал» выиграл 12 финалов, проиграв лишь трижды: в 1962 году «Бенфике», в 1964 году «Интеру» и в 1981 году … «Ливерпулю»;
- «Ливерпуль» в восьмой раз сыграет в финале турнира. Это – абсолютной рекорд для английских клубов;
- Мерсисайдцы проиграли два из семи финалов, в 1985 году «Ювентусу» и в 2007 году «Милану».
- Испанские клубы выиграли шесть последних финалов еврокубков в матчах против английских команд. В 2016 году «Ливерпуль» в финале Лиги Европы уступил «Севилье». В то же время «красные» последними из англичан побеждали испанцев в финале еврокубковых турниров. Случилось это в 2001 году в Кубке УЕФА, когда «Ливерпуль» обыграл «Алавес» со счётом 5:4.
Котировки букмекеров
«Реал» - «Ливерпуль» - 2.16 – 3.90 – 3.25
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
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