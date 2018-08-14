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Денис Бояринцев: я уверен в "Спартаке"

Экс-полузащитник "Спартака"Денис Бояринцев в преддверии ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК выразил уверенность, что если красно-белые избегут ошибок, то справятся с соперниками из Греции.

"Конечно, я верю в "Спартак". Наверняка из поражения в Греции сделаны выводы.

Чтобы пройти дальше, нужно забивать и не пропускать. Если в обороне грубых ошибок не допустим, то все будет нормально.

Уверен, что "Спартак" пройдет дальше", - цитирует Бояринцева СЭ
Теги: Спартак ПАОК Бояринцев
Сегодня, 11:39
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5
(2)
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:28) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
если б он сказал что проиграют,то скакал бы ты хлопая в ладоши,захлебываясь в своих соплях и слюнях,крича какой он адекватный,компетентый эксперт.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:16) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Эксперта нашли....


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:04) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Вперёд Спартак Москва!

Ждём 3:0!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 11:46) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уверен, что победим 1:0 или 2:1
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 11:44) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак сам в себе не уверен. Иначе не слили бы матч после 0-2.
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
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