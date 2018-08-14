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Иван Саввиди: "Спартак" предоставил мне очень неудобные места - пришлось купить билеты самому

Владелец ПАОК Иван Саввиди поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком".

"Сегодня постараемся победить. Шансы на выход неплохие.

Я буду на стадионе. "Спартак" предоставил место, но очень неудобное. Пришлось купить билет самому", – сказал Саввиди.

Sport24
Теги: ПАОК Спартак
Сегодня, 18:56
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9
(1)
№9 Написал: oksva Спб (Сегодня, 19:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Чемодан с миллионом на трибуну не захотел тащить ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: кандид Млечный путь (Сегодня, 19:21) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Этот еще не в розыске ??? stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 19:09) #
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online

Отобрать пистолет и посадить у параши.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№6 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 19:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Для этого и предоставили неудобное место, что бы раскошелился и купил в VIP-ложе.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 19:07) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
pidr
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: KytaKrba aul (Сегодня, 19:04) #
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  •  (6)
online

Цитата: makcnmka
А он вип ждал по центру с банкетои

ествественно..видно его так же встречают как он встретил представителей кб...и зачем тогда этот вой в вью?
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: makcnmka (Сегодня, 19:03) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А он вип ждал по центру с банкетом?
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:01) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
по ходу предоставилиему верхнюю боковушку у туалета.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: KytaKrba aul (Сегодня, 18:57) #
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  •  (7)
online

купил и купил..что с этого? типо не уважили? ффф...
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
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