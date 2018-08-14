Иван Саввиди: "Спартак" предоставил мне очень неудобные места - пришлось купить билеты самому

Владелец ПАОК Иван Саввиди поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком"."Сегодня постараемся победить. Шансы на выход неплохие.Я буду на стадионе. "Спартак" предоставил место, но очень неудобное. Пришлось купить билет самому", – сказал Саввиди.