Иван Обляков: надеюсь, лучшим молодым футболистом года признают меня или Ахметова

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
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|Боруссия
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|Атлетико
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|4
|2
|0
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|8
|2
|+6
|10
|2
|Интер
|4
|2
|0
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|4
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|3
|Тоттенхэм
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|0
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|4
|4
|ПСВ
|4
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|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|4
|1
|1
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|+1
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|Ливерпуль
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|ПСЖ
|4
|1
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|+4
|5
|4
|Црвена Звезда
|4
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|4
|1
|1
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|2
|1
|+1
|10
|2
|Шальке 04
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|3
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|Локомотив
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|0
|2
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|4
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
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|1
|0
|3
|1
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|АЕК
|4
|0
|0
|2
|2
|6
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|9
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|Лион
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|Шахтёр
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|0
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|4
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|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|9
|2
|Рома
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|1
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|ЦСКА
|4
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|Виктория
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|1
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|4
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|0
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|5
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|2
|Манчестер Юнайтед
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Иван Обляков: надеюсь, лучшим молодым футболистом года признают меня или Ахметова
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской «Виктории» рассказал о настрое на игру и прокомментировал попадание в список номинантов на премию лучшему молодому футболисту года, передаёт корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.
- Как состояние руки после перелома? Не было ли проблем после матча с «Ахматом»?
- Рука в порядке, чувствую себя лучше лучше.
- Первый матч с «Викторией» вышел очень тяжелым, что ожидаешь от завтрашней игры?
-Думаю, она должна быть интересна. Лига чемпионов не может быть другой. Для нас это дополнительный опыт.
- Тебя вместе с Ильзатом Ахметовым номинировали на «первую пятерку», что чувствуешь? Важно ли это для тебя?
- Для молодого футболиста эта награда считается очень ценной. Надеюсь, что кто-то из нас с Ильзатом выиграет эту номинацию.
- Какой настрой на завтра? Есть ли силы и желание в этот раз вырвать победу?
- Настрой всегда боевой, нам всегда хочется победить. На этот турнир не надо дополнительно настраиваться.
- Команда два матча провела в «Лужниках». Это были два топ-клуба. Какая будет атмосфера на трибунах с учетом того, что приезжает «Виктория»? И принято ли у вас считать этот стадион счастливым, после того как он стал таким на чемпионате мира?
- Мы уже привыкли к «Лужникам», много болельщиков поддерживает нас. Это приятно. Гонят вперёд и хотят от нас только победы. В этой игре поддержка будет не хуже, чем раньше.
- Как состояние руки после перелома? Не было ли проблем после матча с «Ахматом»?
- Рука в порядке, чувствую себя лучше лучше.
- Первый матч с «Викторией» вышел очень тяжелым, что ожидаешь от завтрашней игры?
-Думаю, она должна быть интересна. Лига чемпионов не может быть другой. Для нас это дополнительный опыт.
- Тебя вместе с Ильзатом Ахметовым номинировали на «первую пятерку», что чувствуешь? Важно ли это для тебя?
- Для молодого футболиста эта награда считается очень ценной. Надеюсь, что кто-то из нас с Ильзатом выиграет эту номинацию.
- Какой настрой на завтра? Есть ли силы и желание в этот раз вырвать победу?
- Настрой всегда боевой, нам всегда хочется победить. На этот турнир не надо дополнительно настраиваться.
- Команда два матча провела в «Лужниках». Это были два топ-клуба. Какая будет атмосфера на трибунах с учетом того, что приезжает «Виктория»? И принято ли у вас считать этот стадион счастливым, после того как он стал таким на чемпионате мира?
- Мы уже привыкли к «Лужникам», много болельщиков поддерживает нас. Это приятно. Гонят вперёд и хотят от нас только победы. В этой игре поддержка будет не хуже, чем раньше.
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