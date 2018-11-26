Иван Обляков: надеюсь, лучшим молодым футболистом года признают меня или Ахметова

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 4 1 1 0 3 1 +2 10
2 Аякс 4 1 1 0 4 1 +3 8
3 Бенфика 4 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 4 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 4 1 0 1 3 3 0 9
2 Лион 4 1 1 0 4 3 +1 6
3 Хоффенхайм 4 0 0 1 3 4 -1 3
4 Шахтёр 4 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 4 1 0 1 3 1 +2 9
2 Рома 4 1 0 1 5 3 +2 9
3 ЦСКА 4 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 4 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 4 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 4 1 1 0 3 0 +3 7
3 Валенсия 4 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 4 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров

Иван Обляков: надеюсь, лучшим молодым футболистом года признают меня или Ахметова

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской «Виктории» рассказал о настрое на игру и прокомментировал попадание в список номинантов на премию лучшему молодому футболисту года, передаёт корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.

- Как состояние руки после перелома? Не было ли проблем после матча с «Ахматом»?

- Рука в порядке, чувствую себя лучше лучше.

- Первый матч с «Викторией» вышел очень тяжелым, что ожидаешь от завтрашней игры?

-Думаю, она должна быть интересна. Лига чемпионов не может быть другой. Для нас это дополнительный опыт.

- Тебя вместе с Ильзатом Ахметовым номинировали на «первую пятерку», что чувствуешь? Важно ли это для тебя?

- Для молодого футболиста эта награда считается очень ценной. Надеюсь, что кто-то из нас с Ильзатом выиграет эту номинацию.

- Какой настрой на завтра? Есть ли силы и желание в этот раз вырвать победу?

- Настрой всегда боевой, нам всегда хочется победить. На этот турнир не надо дополнительно настраиваться.

- Команда два матча провела в «Лужниках». Это были два топ-клуба. Какая будет атмосфера на трибунах с учетом того, что приезжает «Виктория»? И принято ли у вас считать этот стадион счастливым, после того как он стал таким на чемпионате мира?

- Мы уже привыкли к «Лужникам», много болельщиков поддерживает нас. Это приятно. Гонят вперёд и хотят от нас только победы. В этой игре поддержка будет не хуже, чем раньше.
Теги: Обляков ЦСКА Ахметов Виктория
Сегодня, 15:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 16:20)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327
Играйте должным образом и слава к вам придет!

i drugie pevitzi!)))

kak derzko odnako))) maximenko vpered!


--------------------
путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#1  molot327  Москва (Сегодня, 15:59)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Играйте должным образом и слава к вам придет!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.