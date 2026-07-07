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Сёмин высказался о раннем вылете Бразилии с мундиаля

Юрий Сёмин не считает неожиданностью ранний вылет сборной Бразилии с ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
По мнению российского специалиста, команда Карло Анчелотти на протяжении всего турнира не демонстрировала футбол, который позволял бы рассчитывать на борьбу за титул.

- Не вижу здесь никакой сенсации. Бразилия весь турнир выглядела неубедительно, - цитирует Сёмина "Спорт-Экспресс".

Напомним, Бразилия уступила Норвегии со счетом 1:2 и завершила борьбу за трофей. При этом именно бразильцы остаются самой титулованной национальной командой в истории чемпионатов мира - на их счету пять побед, последняя из которых датируется 2002 годом.

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