Роналду сделал заявление после вылета с ЧМ-2026

Фото: Getty Images

- Мы провели хороший матч и достойно выглядели. Конечно, могли сыграть еще сильнее, но Испания сейчас входит в число лучших сборных мира и вполне способна дойти до финала. После такого поражения тяжело, но я отдал на поле все силы, - цитирует игрока журналист Фабрицио Романо.

По словам капитана португальцев, команда показала достойный футбол, однако этого оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд.Для 41-летнего форварда эта встреча стала последней на чемпионатах мира. Ранее он подтвердил, что ЧМ-2026 станет заключительным международным турниров в его игровой карьере.