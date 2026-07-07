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Роналду сделал заявление после вылета с ЧМ-2026

Криштиану Роналду прокомментировал поражение сборной Португалии от Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
По словам капитана португальцев, команда показала достойный футбол, однако этого оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд.

- Мы провели хороший матч и достойно выглядели. Конечно, могли сыграть еще сильнее, но Испания сейчас входит в число лучших сборных мира и вполне способна дойти до финала. После такого поражения тяжело, но я отдал на поле все силы, - цитирует игрока журналист Фабрицио Романо.

Для 41-летнего форварда эта встреча стала последней на чемпионатах мира. Ранее он подтвердил, что ЧМ-2026 станет заключительным международным турниров в его игровой карьере.

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