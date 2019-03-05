СМИ: Кейта выбыл до конца сезона

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта из-за травмы пропустит остаток сезона. 24-летний футболист получил травму в первом тайме полуфинального матча Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:3).Как утверждает Liverpool Echo, у Кейта травма паха. Медицинский штаб мерсисайдцев продолжает оценивать степень повреждения, но существует вероятность, что на восстановление хавбеку потребуется несколько недель.