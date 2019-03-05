Илкай Гюндоган: "Ливерпуль" победит "Барселону" со счетом 4:0

Хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган рассказал о том, что думает по поводу предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Барселона".По сообщению DAZN, игрок английской команды считает, что у "Ливерпуля" есть шансы обыграть испанский клуб."Я уже думал об этом противостоянии, и почему-то у меня есть ощущение, что ещё не всё решено. Я могу представить себе победу "Ливерпуля" со счётом 4:0. Не знаю, почему, но мне кажется, что на "Энфилде" подопечные Клоппа, с которыми очень нелегко играть, могут в одном матче прибить даже такую команду, как "Барселона", — заявил Гюндоган.