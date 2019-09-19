Роман Павлюченко: во многом центральная ось "Локомотива" держится на Баринове

Бывший нападающий "Локомотива" Роман Павлюченко после победы над "Байером" (2:1) в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов похвалил Дмитрия Баринова, который отметился голом.

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