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Роман Павлюченко: во многом центральная ось "Локомотива" держится на Баринове

Бывший нападающий "Локомотива" Роман Павлюченко после победы над "Байером" (2:1) в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов похвалил Дмитрия Баринова, который отметился голом.
Фото: Getty Images Sport
"Очень рад за Диму Баринова, он молодец. Видно, что он физически одаренный, бежит назад и вперед. Он атаке помогает достаточно, в чемпионате России он часто бьет и великолепно отрабатывает сзади. Очень мобильный и цепкий полузащитник. Во многом центральная ось "Локомотива" на нем держится, он может все на поле, как разрушать, так и создавать. Баринов сейчас в хорошей форме, это было видно в матче против "Байера". Там в подкате стелется, там выжигает, он большой молодец. Я за него очень рад" — сказал Павлюченко в беседе с Sport24.


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Теги: Лига чемпионов Локомотив Байер Павлюченко Баринов
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