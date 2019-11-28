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Фавр: когда Месси получает мяч, его практически невозможно остановить

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр после матча с "Барселоной" (1:3) оценил игру нападающего каталонцев Лионеля Месси, забившего гол и сделавшего 2 результативные передачи.

"Месси сыграл ложную девятку. Он очень здорово перемещается между линиями, когда Лео получает мяч, его практически невозможно остановить.

Нужно стараться применять на Лео тактику мелкого фола, потому что у него невероятное ускорение. В завершении атак он очень опасен", — цитирует Фавра Marca.

Месси по итогам встречи был номинирован на звание лучшего футболиста тура. Также на эту награду претендуют форвард "Баварии" Роберт Левандовски, нападающий "Интера" Ромелу Лукаку и голкипер "ПСЖ" Кейлор Навас.

Sport24


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Теги: Фавр Месси Боруссия Д Бавария Лига чемпионов
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