Фавр: когда Месси получает мяч, его практически невозможно остановить

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр после матча с "Барселоной" (1:3) оценил игру нападающего каталонцев Лионеля Месси, забившего гол и сделавшего 2 результативные передачи."Месси сыграл ложную девятку. Он очень здорово перемещается между линиями, когда Лео получает мяч, его практически невозможно остановить.Нужно стараться применять на Лео тактику мелкого фола, потому что у него невероятное ускорение. В завершении атак он очень опасен", — цитирует Фавра Marca.Месси по итогам встречи был номинирован на звание лучшего футболиста тура. Также на эту награду претендуют форвард "Баварии" Роберт Левандовски, нападающий "Интера" Ромелу Лукаку и голкипер "ПСЖ" Кейлор Навас.