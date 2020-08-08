"Бавария" повторно разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов победила "Челси" со счётом 4:1.



Фото: Kicker

Первая встреча команд, проходившая в Лондоне, закончилась победой немецкого клуба со счётом 3:0. В ответной встрече "Челси" нужно было забивать, наставник лондонцев Фрэнк Лэмпард говорил, что верит в способность своих игроков.



Но на деле матч прошёл под диктовку "Баварии", которая очень уверенно и легко добилась нужного результата. При этом мюнхенцы ещё и упустили множество моментов, реализовав которые, они бы победили с крупным счётом.



Уже на 10-й минуте хозяев вышли вперёд. Роберт Левандовски вышел один на один с Вилли Кабальеро. Голкипер "Челси" нарушил правила, а сам Левандовски реализовал пенальти.



Ещё через 15 минут Иван Перишич забил второй мяч "Баварии". В концовке первого тайма Тэмми Абрахам после ошибки Мануэля Нойера отыграл один мяч, но большего добиться "Челси" не сумел. А во втором тайме отличился Корентен Толиссо, а Левандовски в концовке оформил дубль. В итоге "Бавария" победила с общим счётом 7:1.



Лига чемпионов



1/8 финала



Бавария – Челси 4:1



Первый матч - 3:0



Голы: Левандовски, 10 (пен.), Перишич, 24, Абрахам, 44, Толиссо, 76, Левандовски, 83



Бавария: Нойер, Алаба, Боатенг (Зюле, 63), Киммих (Одриосола, 71), Дэвис, Алькантара (Толиссо, 70), Горецка, Перишич (Коутиньо, 64), Гнабри (Мартинес, 81), Левандовски, Мюллер



Челси: Кабальеро, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Джеймс, Маунт, Баркли, Канте, Ковачич, Хадсон-Одои, Абрахам (Жиру, 81)



Предупреждения: Кабальеро, 8, Эмерсон, 43