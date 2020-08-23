Накануне вечером мюнхенцы победили "ПСЖ" со счётом 1:0. "Бавария" установила новый рекорд турнира, выиграв абсолютно все матчи на групповом этапе и в плей-офф.
Для "Баварии" эта победа стала шестой в истории. Кроме того, немецкий клуб во второй раз оформил требл.
"Бавария" в плане физики и прессинга смотрелась очень здорово. В какой-то момент появились сомнения, может, они что-то "кушают". За неделю команда сыграла несколько игр, а носятся на таких скоростях… "ПСЖ" виноваты сами, было два шикарных момента, которые они не реализовали", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Мостовой: в какой-то момент появились сомнения, может, игроки "Баварии" что-то "кушают"
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о победе "Баварии" в финале Лиги чемпионов.
Фото: ТАСС
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