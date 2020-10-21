Футболист перед стартом "Локомотива" в Лиге чемпионов пожелал своей команде удачи. В матче первого тура группового этапа "Локо" в гостях играет с австрийским "Ред Булл Зальцбург".
"Начинается новый путь в Лиге чемпионов. Сегодня я не на поле, но всегда с вами, команда! Буду смотреть и верить. Удачи, "Локомотив", — написал Баринов в своём "инстаграме".
Баринов в настоящее время восстанавливается после травмы. Полузащитник ранее получил травму крестообразных связок. С таким повреждением ему придётся пропустить около полугода.
Баринов обратился к игрокам "Локо" перед стартом в Лиге чемпионов
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов обратился к своим одноклубникам.
Фото: ТАСС
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