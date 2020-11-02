"Локомотив" - очень конкурентоспособная команда. Они умеют играть, хотят заработать очки. Мы будем стараться играть в свою игру и доставить им как можно больше проблем.
Стал ли "Локомотив" сильнее за последний год? Могу сказать, что эта команда хорошо атакует и знает, что делать на поле", - приводит слова Симеоне Sport24.
Напомним, что "Локомотив" и "Атлетико" дважды встречались в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов. Тогда оба раза победу праздновала мадридская команда с одинаковым счетом 2:0.
Во вторник, 3 ноября, "железнодорожники" на своем поле будут "матрасников" в рамках 3-го тура ЛЧ. Стартовый свисток матча прозвучит в 20:55 по Москве на "РЖД Арене".
Симеоне: "Локомотив" хорошо атакует, очень конкурентоспособная команда
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским "Локомотивом".
Фото: ФК "Атлетико"
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