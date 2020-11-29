Азар, Рамос и Карвахаль - вне заявки "Реала" на матч с "Шахтером"

Мадридский "Реал" опубликовал заявку на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким "Шахтером".

Отметим, что в игре сможет принять участие Карим Бензема, восстановившийся после травмы, однако встречу пропустят защитники Серхио Рамос и Даниэль Карвахаль, а также вингер Эден Азар.Матч "Шахтер" - "Реал" состоится 1 декабря на "Олимпийском" стадионе в Киеве. Начало игры - в 20:55 по Москве.Источник: "твиттер" ФК "Реал" (Мадрид)