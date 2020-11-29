Азар, Рамос и Карвахаль - вне заявки "Реала" на матч с "Шахтером"

?? ?Estos son los 21 jugadores convocados para enfrentarnos al @FCShakhtar!@CodereApuestas | #RMUCL pic.twitter.com/dNP2zXo37H— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 29, 2020
Отметим, что в игре сможет принять участие Карим Бензема, восстановившийся после травмы, однако встречу пропустят защитники Серхио Рамос и Даниэль Карвахаль, а также вингер Эден Азар.
Матч "Шахтер" - "Реал" состоится 1 декабря на "Олимпийском" стадионе в Киеве. Начало игры - в 20:55 по Москве.
Источник: "твиттер" ФК "Реал" (Мадрид)