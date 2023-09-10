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Сборная России опубликовала список из 25 игроков, вылетевших на матч с Катаром
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1
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Бельгия - Эстония. 12 сентября 2023 21:45
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