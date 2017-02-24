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"Зенит" официально объявил об уходе шестерых футболистов

Шесть игроков "Зенита", которые выступали за вторую команду, покинули клуб.

Полузащитник Никита Саламатов продолжит карьеру в ростовском СКА, его партнёр по амплуа Иван Иванченко будет выступать за "Анжи", а Павел Осипов и нападающий Павел Назимов стали игроками финского "Лахти".

Кроме того, с "Зенитом" попрощался форвард Даниил Майков, перешедший в "Славию". Вратарь Александр Васютин также будет выступать за "Лахти".

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 21:05
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2
(2)
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 21:33) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
я вот думаю чту всю молодёжь надо нашу выбрасывать в Европу в небогатые чемпионаты. Мне не даёт покоя пример Караваева. И всё же деньги у нас всё портят.
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: tuner (Сегодня, 21:30) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Иван Иванченко уходит, а Иванович остаётся. Серединка на половинку.
Регистрация: 29.08.2015
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