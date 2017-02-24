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21:31
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Олег Терехин: Лоськов может выйти на 15 минут, пробить 2 штрафных и принести очки «Локомотиву»
21:26
Клаудио Раньери: моя мечта умерла (4)
Клаудио Раньери: моя мечта умерла (4)
18:14
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Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (24)
17:47
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (3)
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (3)
16:45
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Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
16:30
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Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (12)
"Зенит" официально объявил об уходе шестерых футболистов
Шесть игроков "Зенита", которые выступали за вторую команду, покинули клуб.
Полузащитник Никита Саламатов продолжит карьеру в ростовском СКА, его партнёр по амплуа Иван Иванченко будет выступать за "Анжи", а Павел Осипов и нападающий Павел Назимов стали игроками финского "Лахти".
Кроме того, с "Зенитом" попрощался форвард Даниил Майков, перешедший в "Славию". Вратарь Александр Васютин также будет выступать за "Лахти".
ФК "Зенит"
Полузащитник Никита Саламатов продолжит карьеру в ростовском СКА, его партнёр по амплуа Иван Иванченко будет выступать за "Анжи", а Павел Осипов и нападающий Павел Назимов стали игроками финского "Лахти".
Кроме того, с "Зенитом" попрощался форвард Даниил Майков, перешедший в "Славию". Вратарь Александр Васютин также будет выступать за "Лахти".
ФК "Зенит"
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