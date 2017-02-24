"Зенит" официально объявил об уходе шестерых футболистов

Шесть игроков "Зенита", которые выступали за вторую команду, покинули клуб.Полузащитник Никита Саламатов продолжит карьеру в ростовском СКА, его партнёр по амплуа Иван Иванченко будет выступать за "Анжи", а Павел Осипов и нападающий Павел Назимов стали игроками финского "Лахти".Кроме того, с "Зенитом" попрощался форвард Даниил Майков, перешедший в "Славию". Вратарь Александр Васютин также будет выступать за "Лахти".