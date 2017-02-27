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Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (20)
Сергей Ташуев: не хочу больше соглашаться на пожарные варианты, как было с "Анжи" и "Кубанью"
Российский тренер Сергей Ташуев заявил, что не хочет приходить на остаток сезона в клубы РФПЛ, которые находятся на грани вылета.
"Есть клуб в России, который ставит перед собой задачу по выходу в РФПЛ, и имеется интерес из чемпионата Казахстана. Плюс мои представители регулярно мониторят ситуацию в европейских лигах. Посмотрим, что произойдёт в ближайшее время.
За много лет тренерской карьеры определил, что необходимо иметь чёткое понимание, что ты хочешь от работы. Мои три основные позиции: постараться уехать в зарубежный чемпионат, возглавить клуб РФПЛ или хотя бы клуб, решающий задачу на перспективу. Главное, чтобы речь шла о долговременной работе, чтобы выстроить игру. Не хочу больше соглашаться на пожарные варианты, как было с "Анжи" и "Кубанью". Слишком это энергозатратно, а эффект на выходе не самый лучший. Я себя считаю более фундаментальным тренером", - цитирует Ташуева "Чемпионат.сом".
"Есть клуб в России, который ставит перед собой задачу по выходу в РФПЛ, и имеется интерес из чемпионата Казахстана. Плюс мои представители регулярно мониторят ситуацию в европейских лигах. Посмотрим, что произойдёт в ближайшее время.
За много лет тренерской карьеры определил, что необходимо иметь чёткое понимание, что ты хочешь от работы. Мои три основные позиции: постараться уехать в зарубежный чемпионат, возглавить клуб РФПЛ или хотя бы клуб, решающий задачу на перспективу. Главное, чтобы речь шла о долговременной работе, чтобы выстроить игру. Не хочу больше соглашаться на пожарные варианты, как было с "Анжи" и "Кубанью". Слишком это энергозатратно, а эффект на выходе не самый лучший. Я себя считаю более фундаментальным тренером", - цитирует Ташуева "Чемпионат.сом".
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