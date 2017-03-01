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Александр Бубнов: насколько мне известно, перед "Спартаком" не ставилась задача стать чемпионом
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Александр Бубнов: насколько мне известно, перед "Спартаком" не ставилась задача стать чемпионом
Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы "Спартака" на чемпионство в нынешнем сезоне.
- Считаю, что "Спартак" в этом сезоне заслужил стать чемпионом России, хоть и не являюсь болельщиком этого клуба. А как вы считаете, достоин ли и почему?
- Так нельзя говорить. Например, накануне "Урал" обыграл "Краснодар" — он тоже заслужил? Обстоятельства всегда разные. "Спартаку" еще нужно стать чемпионом. На данный момент вероятность — 70 процентов, но это цифра будет меняться от тура к туру. У красно-белых очень тяжелый календарь, так же и у "Зенита". А ЦСКА проведет 8 из 13 матчей на своем поле.
- Как вы думаете, Луис Адриано покажет такую же результативность в чемпионате, как в ходе контрольных матчей "Спартака"?
- У него для этого все есть. Результативность в контрольных матчах придает ему уверенности. В любом случае не бывает так, что ты играешь и тренируешься некачественно, а играешь великолепно.
- Как думаете, если "Спартак" не станет чемпионом, стоит ли увольнять Карреру?
- (Смеется.) Перед "Спартаком", насколько мне известно, не ставилась задача стать чемпионом, но в текущих обстоятельствах, конечно, нужно корректировать задачу. Перед красно-белыми ставилась задача выиграть Кубок России — и он ее провалил. В любом случае не нужно торопиться, "Спартак" показывает отличную игру при итальянце.
Sportbox
- Считаю, что "Спартак" в этом сезоне заслужил стать чемпионом России, хоть и не являюсь болельщиком этого клуба. А как вы считаете, достоин ли и почему?
- Так нельзя говорить. Например, накануне "Урал" обыграл "Краснодар" — он тоже заслужил? Обстоятельства всегда разные. "Спартаку" еще нужно стать чемпионом. На данный момент вероятность — 70 процентов, но это цифра будет меняться от тура к туру. У красно-белых очень тяжелый календарь, так же и у "Зенита". А ЦСКА проведет 8 из 13 матчей на своем поле.
- Как вы думаете, Луис Адриано покажет такую же результативность в чемпионате, как в ходе контрольных матчей "Спартака"?
- У него для этого все есть. Результативность в контрольных матчах придает ему уверенности. В любом случае не бывает так, что ты играешь и тренируешься некачественно, а играешь великолепно.
- Как думаете, если "Спартак" не станет чемпионом, стоит ли увольнять Карреру?
- (Смеется.) Перед "Спартаком", насколько мне известно, не ставилась задача стать чемпионом, но в текущих обстоятельствах, конечно, нужно корректировать задачу. Перед красно-белыми ставилась задача выиграть Кубок России — и он ее провалил. В любом случае не нужно торопиться, "Спартак" показывает отличную игру при итальянце.
Sportbox
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