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Андрей Бутенко: Безбородов провел игру достойно

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал работу Владислава Безбородова в матче "Краснодар"-"Спартак" (2:2) в восемнадцатом туре РФПЛ.

"Оцениваю его работу очень положительно. Могу отметить, что Безбородов провел игру достойно", - цитирует Бутенко ТАСС.
Теги: Бутенко Безбородов Спартак Краснодар
Сегодня, 21:47
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(0)
№2 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 22:00) #
  • +2
  •  (6)

хотелось бы уточнить по моменту, когда Мельгорехо в штрафной разбили в кровь голову
Регистрация: 15.02.2017
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:55) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
бомжи довольны,не в пустую потратились.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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