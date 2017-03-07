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20:18
Александр Егоров: пусть Гончаренко лучше тренирует своих игроков, а мою работу оценивает мой руководитель (11)
Александр Егоров: пусть Гончаренко лучше тренирует своих игроков, а мою работу оценивает мой руководитель (11)
20:09
Константин Емельянов: может, кому-то зарплату недодали, но ребята решили лететь в Красноярск (1)
Константин Емельянов: может, кому-то зарплату недодали, но ребята решили лететь в Красноярск (1)
18:43
Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве" (15)
Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве" (15)
15:59
Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (20)
Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (20)
14:23
Виталий Мутко: "Краснодар" и "Спартак" у нас судят в одной манере, а ЦСКА и "Зенит" - в другой (88)
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Эдуард Латыпов: англичане находятся в плену стереотипов о России: что тут ГУЛАГ и сплошная Сибирь (3)
Александр Егоров: пусть Гончаренко лучше тренирует своих игроков, а мою работу оценивает мой руководитель
Александр Егоров, главный арбитр матча 18-го тура РФПЛ ЦСКА — "Зенит" (0:0), рассказал об обслуживании встречи.
"Перед каждым матчем бригада обсуждает тактику и стратегию на матч. Всё зависит от игры. Если команды хотят играть, то и свистков мало. А если начинаются фолы, то я должен это пресекать.
Хочу заверить, что если буду делить матчи на важные и не важные, то ближайшая игра станет для меня последней. Разницы нет, кто играет. На каждый матч я должен выходить, как на самый ответственный.
Слова Гончаренко и Бабаева? Это их мнение, а мою работу оценивает мой руководитель. Начать с Гончаренко — я могу ему ответить. Он, наверное, очень отвлёкся на меня, но пусть лучше занимается своей работой, тренирует этих игроков. А то он их дотренировал до такой степени, что команда за весь матч ни одного удара в створ ворот не сделала", — сказал Егоров в эфире программы "Свисток".
"Чемпиона.сом"
"Перед каждым матчем бригада обсуждает тактику и стратегию на матч. Всё зависит от игры. Если команды хотят играть, то и свистков мало. А если начинаются фолы, то я должен это пресекать.
Хочу заверить, что если буду делить матчи на важные и не важные, то ближайшая игра станет для меня последней. Разницы нет, кто играет. На каждый матч я должен выходить, как на самый ответственный.
Слова Гончаренко и Бабаева? Это их мнение, а мою работу оценивает мой руководитель. Начать с Гончаренко — я могу ему ответить. Он, наверное, очень отвлёкся на меня, но пусть лучше занимается своей работой, тренирует этих игроков. А то он их дотренировал до такой степени, что команда за весь матч ни одного удара в створ ворот не сделала", — сказал Егоров в эфире программы "Свисток".
"Чемпиона.сом"
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