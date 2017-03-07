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Александр Егоров: пусть Гончаренко лучше тренирует своих игроков, а мою работу оценивает мой руководитель

Александр Егоров, главный арбитр матча 18-го тура РФПЛ ЦСКА — "Зенит" (0:0), рассказал об обслуживании встречи.

"Перед каждым матчем бригада обсуждает тактику и стратегию на матч. Всё зависит от игры. Если команды хотят играть, то и свистков мало. А если начинаются фолы, то я должен это пресекать.

Хочу заверить, что если буду делить матчи на важные и не важные, то ближайшая игра станет для меня последней. Разницы нет, кто играет. На каждый матч я должен выходить, как на самый ответственный.

Слова Гончаренко и Бабаева? Это их мнение, а мою работу оценивает мой руководитель. Начать с Гончаренко — я могу ему ответить. Он, наверное, очень отвлёкся на меня, но пусть лучше занимается своей работой, тренирует этих игроков. А то он их дотренировал до такой степени, что команда за весь матч ни одного удара в створ ворот не сделала", — сказал Егоров в эфире программы "Свисток".

"Чемпиона.сом"
Теги: Егоров Гончаренко ЦСКА Зенит
Сегодня, 20:18
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11
(4)
№11 Написал: vlees (Сегодня, 21:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
sraptakpain,
Ты о чем,он скинул 15 кг,почитай интервью с ним,кроссы бегал,даже костюм какой та покупал в германии специальный
Регистрация: 12.01.2017
№10 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 20:58) #
  • -1
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Болеет за:
«Шинник»
Цитата: vlees
Цитата: sanyapytilin
Жирный разговорился. Иди жир сбрасывай, свистун

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rage

во беда пузо то втянуть.причем на фото это очевидно
Регистрация: 7.09.2015
№9 Написал: vlees (Сегодня, 20:53) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Жирный разговорился. Иди жир сбрасывай, свистун

My Webpage

rage
Регистрация: 12.01.2017
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:49) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Жирный разговорился. Иди жир сбрасывай, свистун
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 20:49) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Что-то рано молодые начали Гончаренко делать дембельский альбом... Ох не к добру.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№6 Написал: vlees (Сегодня, 20:49) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
smile
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 20:47) #
  • +1
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online

Браво арбитр ! Умыл адм. ресурсного с боссом... Но этот посыл от гинеровских это ваша (арбитров) вина, приучивших ранее их жить по понятиям... так-что исправляйтесь, уважаемые.
Регистрация: 25.02.2017
№4 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 20:29) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: tiki
театр гарсии смотреть.а то видать совсем слеп стал

Так он видеть не хотел, хотя все давно знают о его способностях красиво упасть и подло кого нибудь ударить или наступить sweat_smile
Регистрация: 7.09.2015
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:27) #
  • +2
  •  (2)
online

Я так понимаю, судя по тому "судейству", которое у нас сейчас в премьер лиге, что мнение Егорова
Слова Гончаренко и Бабаева? Это их мнение, а мою работу оценивает мой руководитель.

разделяют ВСЕ без исключения так называемые "футбольные арбитры", обслуживающие матчи РФПЛ.
Мнение болельщиков, футбольных специалистов и др. просто любителей футбола их совершенно не интересует: главное, чтобы начальник по головке погладил.

ВО НАШЛИ КОРМУШКУ, А??? flushed

P.S. По существу разбирать его ошибки в матче ЦСКА-Зенит не буду: не особо следил за действиями Егорова, да мне и не нужно.
Сказанное мною относится ко всем матчам РФПЛ и всем арбитрам без исключения.
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:26) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Он, наверное, очень отвлёкся на меня, но пусть лучше занимается своей работой, тренирует этих игроков. А то он их дотренировал до такой степени, что команда за весь матч ни одного удара в створ ворот не сделала", — сказал Егоров в эфире программы "Свисток".

допустим.а кто не дал играть командам вечными ненужными свистками? лучше линзы купи.так удобнее театр гарсии смотреть.а то видать совсем слеп стал
зато язык развязался


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 20:22) #
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online

Считаю правильно ответил, игра была до ошибки... ни кто не хотел ошибиться, игроки и судьи, так что счёт по игре. А то что не доволен тренер Гончаренко... рано он начал быть не довольным- в Уфе по по Судьям другие коменты были , всегда оставайся собой ..а не то что Гинер хочет, что тебе говорить...подумай....


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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