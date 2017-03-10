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"Крылья Советов" прибыли в Уфу

Сегодня утром "Крылья Советов" провели предматчевую тренировку в подмосковных Химках где самарцы готовились к встрече с "Уфой". Днем после тренировки рейсовым самолетом "Крылья" вылетели из Москвы в Уфу и по прибытии разместились в одном из местных отелей.

Тренерский штаб самарцев взял на игру 22 футболиста команды. Евгений Конюхов присоединился к команде после игры молодежных составов, информирует официальный сайт самарцев.
Теги: Крылья Советов Уфа
Сегодня, 19:27
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