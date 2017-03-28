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Луис Адриано сегодня занимался индивидуально
Футболисты "Спартака" после матча с "Црвеной Звездой" получили два выходных.
Во вторник спартаковцы вернулись к работе. Они собрались на подмосковной базе в Тарасовке в 10:30. Спустя полчаса стартовала утренняя тренировка. Защитники, полузащитники и нападающие провели занятие в тренажерном зале, а вратари — на поле.
В 15:00 начался второй практический урок — общекомандный. Все футболисты, задействованные в тренировочном процессе в отсутствие игроков сборных, вышли на газон. Красно-белые размялись, после чего приступили к выполнению упражнений технического и тактического толка. Следует отметить, что форвард Луис Адриано продолжает работать по индивидуальной программе. На завтра у "Спартака" запланирована одна тренировка.
ФК "Спартак"
Во вторник спартаковцы вернулись к работе. Они собрались на подмосковной базе в Тарасовке в 10:30. Спустя полчаса стартовала утренняя тренировка. Защитники, полузащитники и нападающие провели занятие в тренажерном зале, а вратари — на поле.
В 15:00 начался второй практический урок — общекомандный. Все футболисты, задействованные в тренировочном процессе в отсутствие игроков сборных, вышли на газон. Красно-белые размялись, после чего приступили к выполнению упражнений технического и тактического толка. Следует отметить, что форвард Луис Адриано продолжает работать по индивидуальной программе. На завтра у "Спартака" запланирована одна тренировка.
ФК "Спартак"
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