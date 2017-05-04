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Андрей Бутенко: на заседании комиссии были споры по поводу стычки Кришито и Соболева
Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал спорный момент в матче 26-го тура РФПЛ "Томь" — "Зенит" (0:2), когда в центре поля произошла стычка между нападающим хозяев Александром Соболев и защитником гостей Доменико Кришито.
Соболев схватил и уронил Кришито на газон, а итальянец в ответ ударил соперника по лицу. По итогам эпизода оба игрока получили по жёлтой карточке.
"Меня абсолютно удивило поведение игрока "Томи". Для чего он это сделал? Середина поля… Бывает, перемкнуло человека. Комиссия рассматривала данный эпизод сегодня, и я отстаивал точку зрения, что Кришито оттолкнул соперника в лицо, не ударил — именно оттолкнул. Когда тебя так в сердцах укладывают на газон с риском травмы, что ещё остаётся делать? Думаю, арбитр понял ответную реакцию Кришито. Бывает так, что зачинщику дают жёлтую, а тому, кто ответил, — красную. Что комиссия решила? Не скажу. Официоз будет позднее. Объявлять могут только руководитель (Юрий Баскаков) или его заместитель (Александр Разинский). Могу сказать, что были споры", — сказал Бутенко в эфире программы "Свисток".
"Чемпионат.сом"
Соболев схватил и уронил Кришито на газон, а итальянец в ответ ударил соперника по лицу. По итогам эпизода оба игрока получили по жёлтой карточке.
"Меня абсолютно удивило поведение игрока "Томи". Для чего он это сделал? Середина поля… Бывает, перемкнуло человека. Комиссия рассматривала данный эпизод сегодня, и я отстаивал точку зрения, что Кришито оттолкнул соперника в лицо, не ударил — именно оттолкнул. Когда тебя так в сердцах укладывают на газон с риском травмы, что ещё остаётся делать? Думаю, арбитр понял ответную реакцию Кришито. Бывает так, что зачинщику дают жёлтую, а тому, кто ответил, — красную. Что комиссия решила? Не скажу. Официоз будет позднее. Объявлять могут только руководитель (Юрий Баскаков) или его заместитель (Александр Разинский). Могу сказать, что были споры", — сказал Бутенко в эфире программы "Свисток".
"Чемпионат.сом"
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