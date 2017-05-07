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Дмитрий Комбаров: слёзы навернулись, ждал чемпионства всю жизнь

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал, что встретил чемпионство в кругу семьи и друзей за городом. Также он отметил, что от радости у него навернулись слезы на глаза.

– Расскажите, как отмечаете чемпионство, где встретили это известие?
– С семьей и с друзьями нахожусь за городом. У нас собралась большая спартаковская компания. Это чемпионство – наша общая победа с фанатами "Спартака" и я ждал ее всю свою жизнь.

– Слезы не навернулись, потому что у многих болельщиков они сейчас наворачиваются?
– Навернулись, - цитирует Комбарова "СЭ"
Теги: Комбаров Д. Спартак
Сегодня, 21:58
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13
(4)
№13 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 23:00) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Кир Мяс
после чего с радостью продали их

Ладно, у вас праздник. Не буду напоминать, что братья с папой несли в сторону Спартака.
Регистрация: 19.10.2008
№12 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:55) #
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online

Цитата: FCD 1923
Цитата: Кир Мяс
к слову, вы его из Динамо сами выгнали

Будет тебе, а то кто-нибудь сейчас поверит. И Зобнина выгнали и пол-Зенита выгнали, базовый клуб епт smile


вы купили Чеснаукоса и Самедова и посадили на лавку братьев Комбаровых, после чего с радостью продали их
Регистрация: 20.04.2016
№11 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 22:54) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Кир Мяс
к слову, вы его из Динамо сами выгнали

Будет тебе, а то кто-нибудь сейчас поверит. И Зобнина выгнали и пол-Зенита выгнали, базовый клуб епт smile
Регистрация: 19.10.2008
№10 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:42) #
  • 0
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online

Цитата: FCD 1923
10 лет в Динамо- тоже ждал?


все же воспитанник спартаковской школы

к слову, вы его из Динамо сами выгнали
Регистрация: 20.04.2016
№9 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 22:38) #
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Болеет за:
«Динамо» М
10 лет в Динамо- тоже ждал?
Регистрация: 19.10.2008
№8 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 22:22) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
С ПОБЕДОЙ!!!!!!!!
Регистрация: 30.07.2014
№7 Написал: nedva Russia (Сегодня, 22:13) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эта наша общая победа!
Регистрация: 23.11.2009
№6 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 22:12) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы!!!!!! И мы тоже отмечаем!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.08.2015
№5 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:08) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Дима с ПОБЕДОЙ


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:05) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дима, давай .. раз два три зенитушка соси!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 22:03) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Красавчик!!!
Поздравляем!!!
Регистрация: 11.06.2016
№2 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 22:03) #
  • +2
  •  (4)
online

красава


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"Нет предела человеческой мерзости" Светоч
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: dimon1104 Мурманск (Сегодня, 22:03) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Красавчик!! Боец!!! Давай к Глушаку на Стадио - отмечайте))


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Не сдирайте маски с людей! Вдруг это намордники.
Регистрация: 5.03.2006
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